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AnadoluJet Alanya'da acentaları ödüllendirdi

AnadoluJet, 2017 yılı satışlarına göre elde ettikleri toplam geliri baz alarak başarılı acentaları ödüllendirdi

AnadoluJet Alanya'da acentaları ödüllendirdi

AnadoluJet, 2017 yılı satışlarına göre elde ettikleri toplam geliri baz alarak başarılı acentaları ödüllendirdi

15 Nisan 2018 Pazar 23:46
AnadoluJet Alanya'da acentaları ödüllendirdi
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ANADOLUJET, Anadolu’daki tüm uçuş noktalarından davet ettiği başarılı acentelerini, 13-15 Nisan tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen ödül töreninde bir araya getirdi. Ödül töreni öncesi Alanya’nın önemli tarihi ve turistik merkezlerinin gezildiği bir organizasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen ödül törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, Alanya ve Gazipaşa turizmcileri, THY ve AnadoluJet müdürleri ile ödül almaya hak kazanan acente yetkilileri katıldı. 

ACENTELER ÖDÜLLENDİRİLDİ 

AnadoluJet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Şamil Karakaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, dereceye giren acenteler ödüllendirildi. AnadoluJet’in 10. yılı münasebetiyle pasta da kesilirken, Avrupa Mutfak Mirası Ağı’na Türkiye’den kabul edilen ilk şehir olan Alanya’nın ödüllü lezzetleri de katılımcılara ikram edildi. 

ANADOLUJET’İN BÜYÜME TRENDİNE VURGU 

2008 yılından kurulan AnadoluJet’in o tarihten beri Anadolu insanı tarafından sahiplenildiğine dikkat çeken AnadoluJet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Şamil Karakaş, aradan geçen 10 yıllık serüvenindeki kilometre taşlarına değinerek, “Yolcu beklenti ve ihtiyaçlarına, gelişen teknoloji, iş modeli gerçekleri ve yenilikçi yaklaşımlara cevap veren AnadoluJet, çıktığı bu yolculukta 5 uçaktan oluşan filosunu 2018 itibariyle 38 uçağa çıkarmış, Ankara ve İstanbul Sabiha Gökçen Hublarından 41 havalimanına 69 hat sayısıyla uçuşlarını gerçekleştirmektedir. Anadolu illerinin kalkınmasında tetikleyici unsurlardan biri olmuş, henüz uçma deneyimi olmayan milyonlara ilk uçuş tecrübesi yaşatmayı başarmıştır” ifadelerine yer verdi. 

ALANYA’YI GEZDİLER

Gold Island Hotel'de yapılan ödül töreni öncesi Alanya’ya gelen 110 kişilik acente grubuna Alanya Belediyesi Alanya Kalesi’ni kapsayan bir gezi programı düzenledi. Alanya Teleferik'le Alanya Kalesi’ne çıkan acente grubu, Süleymaniye Cami, Kâhyalar Evi ve Alanya Belediyesi Kemal Atlı Evi'ni ziyaret etti. Gruba Alanya Belediyesi’nin restorasyon çalışması yaptığı tarihi mekânlar hakkında bilgi verildi. Tanıtım gezisinin sonunda Alanya Belediyesi Kemal Atlı Evi'nde yöresel Alanya lezzetlerinden oluşan ikramlar yapıldı. Belediye yetkililerinin eşlik ettiği tanıtım gezisi tekne turu ile sona erdi.

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AnadolujetAcentalarıToplam Geliri2017
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