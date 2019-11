Anadolu'da ilk kez 'Facebook İstasyon' açılıyor

FACEBOOK'UN Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen ve ilki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle İstanbul Maslak'ta açılan Facebook İstasyon'un ikincisinin Denizli'de kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.

Denizli Ticaret Odası'ndan (DTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza törenine Habitat Başkanı Sezai Hazır, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl İcra Komitesi Başkanı Sinan Salgar ve komite üyeleri katıldı.



Habitat Başkanı Sezai Hazır, törende yaptığı konuşmada, DTO ile yürütecekleri ve İstanbul'da açılan Facebook İstasyon'un bölgesel ayağını oluşturacak bölgesel istasyonun, her yaştan ve her kesimden vatandaşa çok şey katacağına inandığını belirtti.Bu istasyonun, bireyler ile işletmelerin bilgi teknolojileri uzmanlığını, kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirerek bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracağını kaydeden Hazır, şöyle devam etti:



"Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleriyle birlikte bulut bilişim, internet güvenliği, sosyal medyanın doğru kullanımı konularındaki farkındalığın artırılmasının yanı sıra gençlere yönelik çevrimiçi emniyet konusundaki farkındalığı da artıracak eğitimlerle, gençlerin sosyal medya araçlarındaki güvenlik kurallarını öğrenmeleri ve online ortamda kişisel bilgi güvenliklerini en doğru şekilde sağlamaları mümkün kılınacak. Gençlere bilgisayar ve temel bilgisayar programlarını kullanma becerilerinin kazandırılmasının yanında çocuklara kodlama, programlama, yazılım temel becerisi ile algoritmik düşünme yetisinin kazandırılması da sağlanacak. Öğrencilerin yazılıma ilgisinin artırılması, gençler için kalıcı öğrenmeyi sağlayan eğitim çalışmalarının yapılması, girişimcilere yönelik kapasite geliştirici eğitim ve programlarla girişimcilere yönelik ilham buluşmaları etkinlikleri gerçekleştirilecek."



"Denizli, Anadolu'daki ilk istasyonun sahibi olacak"



Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da ilki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla eylülde İstanbul Maslak'ta düzenlenen törenle açılan Facebook İstasyon'un ikincisini Denizli'de hayata geçirmek üzere, 2 ay içinde çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.KOBİ'ler ile yeni girişimcileri hızla dijital ortamla tanıştırmak, çocuklar ile gençlerin modern teknolojiyle bağının güvenilir ve sağlam olmasını sağlamak amacıyla attıkları adımın, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ile girişimcilerimizin, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizle, Denizli'mize yılda 2 bin 300 sertifikalı yeni girişimci kazandırıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, bir süredir de, kendi alanında Türkiye'nin en büyük teşkilatı olan TOBB Genç Girişimci Kurulumuzun İl İcra Komitesi üyelerimizle, bu konunun üzerinde çalışıyorduk. İstanbul'daki Facebook İstasyon'dan da büyük ve etkin bir istasyonu, bu protokol sayesinde Denizli'mize kazandıracak, Anadolu'daki ilk istasyonu açacağız. Denizli'miz, Anadolu'daki ilk istasyonun sahibi olacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve girişimcilerimizin ufkunu ve önünü açacak bu önemli yatırım, girişimlerimiz sayesinde, ne mutlu ki bizlere ve ilklerin şehri Denizli'mize nasip oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun."



Facebook İstasyon'un eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana alanda çalışacağını anlatan Erdoğan, istasyon sayesinde, girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirileceğini, böylelikle girişimlerinin sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da destekleneceğini vurguladı.Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl İcra Komitesi Başkanı Sinan Salgar ve İl İcra Komitesi üyelerinin hazır bulunduğu bir törenle, Denizli Facebook İstasyon'un protokolü imzalandı.