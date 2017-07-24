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Anadolu'yu yiyen kadın'dan bomba itiraf: Arabamda buzdolabı var

'Anadolu'yu yiyen kadın' lakaplı Ezgi Sertel verdiği röportajda, yemeğe çok düşkün olduğunu, kendisini izlerken acıktığını, arabasında da buzdolabı olduğunu itiraf etti

Anadolu'yu yiyen kadın'dan bomba itiraf: Arabamda buzdolabı var

'Anadolu'yu yiyen kadın' lakaplı Ezgi Sertel verdiği röportajda, yemeğe çok düşkün olduğunu, kendisini izlerken acıktığını, arabasında da buzdolabı olduğunu itiraf etti

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:53
Anadolu'yu yiyen kadın'dan bomba itiraf: Arabamda buzdolabı var
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EMRE Saygı'nın Youtube'den canlı yayınlanan Türkiye'nin ilk interaktif Talk Show programı 'Hadi Be'nin konuğu, 'Lezzetin Haritası' programının sunucusu Ezgi Sertel oldu.

"YEMEK İÇİN YAŞIYORUM"

Yaşamak için yemek yiyenlerden olmadığını ve yediği yemeklerin hakkını verdiğini söyleyen Ezgi Sertel, "Ben yaşamak için yemek yiyenlerden olmadım. Yemek için yaşıyorum. Çok iştahlı birisiyim ve yediğim yemeklerin hakkını veriyorum" dedi.

"FARKLI FORMATLAR İSTİYORUM"

Evlendikten sonra bir yıl dinlenmek ve artık farklı formatta programlar yapmak istediğini söyleyen Ezgi Sertel " Bu sene evlendikten sonra dinlenmek istedim. Eşimle tanıştığımdan beri hep şehir dışındayım. Kendisini çok özlüyordum. Ayrıca artık farklı formatta programlarda yapmak istiyorum. Kadın kuşağı programları olabilir ama evlilik programı yapmak istemiyorum" ifadelerinde bulundu.

EZGİ SERTEL: KENDİMİ İZLERKEN ACIKIYORUM

Kendisine sürekli programı izlerken acıktıklarını söyleyenler olduğunu ancak buna inanmadığını söyleyen Ezgi sertel "Bana sürekli programı izlerken acıkıyoruz diyorlardı. Bende nasıl olur derken bir kere kendi programımı izlerken acıktım ve ekrandaki yemekten eve sipariş verdim" dedi.
"ARABAMDA BUZDOLABI VAR"

Arabasında buzdolabı olduğunu ve gittiği yerlerdeki yöresel malzemelerden aldığını söyleyen Ezgi Sertel "Arabada buzdolabım var gittiğim yerlerdeki malzemelerden alıyorum. Ayrıca bir şeye ihtiyacım olursa oradaki ustaları arıyorum bana gönderiyorlar" dedi.

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