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Anadolu kokuları Alanya'da buluşuyor

Proje yöneticileri Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu Müdiresi Fatma Ayan ve Yasemin Arı Gürel'in birlikte hazırladığı MEB destekli "Şehirler ve Kokular Projesi" yarın Alanya'da yapılacak.

GÜNCEL 25.10.2019, 13:34
Anadolu kokuları Alanya'da buluşuyor
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81 İL ve Kuzey Kıbrıs'tan 113 öğretmen ve 210 öğrencinin katılımıyla en güzel  Anadolu kokuları Alanya'da buluşacak.Yarın İskele Şelale Meydanı'nda Saat 10.00'da  başlayacak festival Saat 16.00'ya kadar devam edecek.Alanya yapılacak badem kahvesi ile tanıtılacak. Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ALTİD, MÜSİAD Alanya şubesi, ALKOD, Pansiyoncular ve Otelciler Odası ve Esnaf Odası'nın destek verdiği proje kapsamında bu gece Öğretmen Evi'nde bir resepsiyon verilecek. Pazar günü yat gezisi ve Alanya'nın tarihi ve turistlik yerlerine düzenlenecek geziden sonra etkinlik sona erecek. Türkiye'de ilk kez yapılan, "Şehirler ve Kokular Prıjesi'ne Alanya'da yaşayan herkesin davetli olduğu bildirildi.

#Anadolu kokuları #Alanya #Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu
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