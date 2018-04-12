Anadolu Jet Töreni Alanya'da

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) geniş halk kitlelerinin ulaşım hizmetinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla yeni bir iş modeli ile yapılandırdığı farklı bir ticari markası olan Anadolu Jet, gerçekleştireceği dev organizasyon için Alanya'yı tercih etti. Anadolu Jet, Türkler Mahallesi'nde bulunan Gold Island Hotel'de 2017 Anadolu Jet Acenta Ödül Töreni'ni gerçekleştirecek. İki gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında bugün saat 15.00'te Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) gelecek olan Anadolu Jet yetkilileri ve misafirler, yarın da önce teleferikle Alanya Kalesi’ne çıkış yapıp, tarihi Süleymaniye Camii'ni ziyaret edecekler. Ardından Kayhanlar Evi ve Kemal Atlı Kültür Evi'nde yöresel ikramlardan tadacak yetkililer Alanya gezisini tekne turuyla sonlandıracak. Yarın akşam ise yine Gold Island Hotel'de ödül töreni ve gala yemeği verilecek.