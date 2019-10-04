Anadolu Hastanesi bilinçlendiriyor

ALANYA İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nin işbirliğinde düzenlenen programa başhekim ve aynı zamanda Kadın Doğum Uzmanı Tevfik Hacıhamdioğlu, fizyoterapist Evren Peksel, hemşire Serap Aksakal, diyetisyen Özlem Günebakan, ebe Fahriye Hacıkerimoğlu ile çok sayıda anne adayı katıldı. Programda 40 haftalık yolculuk, hafta hafta gebelik, sık görülen gebelik şikayetleriyle pratik çözümleri, gebelikte beslenme, gebeler nelerden sakınmalı, doğum sonrası bakım, düzenli gebelik takipleri, anne sütü ve emzirme gibi konular ele alındı. Soru cevap şeklinde geçen programda uzmanlar ilgili alanlarında bilgilendirme yaparken, anne adayları ise takıldıkları konuları sordu. Başhekim Tevfik Hacıhamdioğlu, gebelere yönelik bilgilendirmeler yaptıklarını belirterek "Bir dizi program yaptık. Bu programlanan bilgilendirme toplantısının ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra da yapılacak planlara göre bu bilgilendirme toplantılarımız devam edecektir. Bilindiği gibi gebelik bir hastalık değil, fizyolojik bir hadisedir. Gebeliğin başından sonuna kadar çeşitli evreleri var. Bu evreleri arkadaşlarımız anlatacak. Onlar gebelerimizi faydalı bir şekilde bilgilendirecek. Gebelerimizi bundan sonraki süreçte etkin bir şekilde aramızda görmek istiyoruz. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)

