Anadolu Ateşi Lösemili çocuklar için maske taktı

Anadolu Ateşi Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ve ekibi lösemi hastası çocuklara destek vermek ve farkındalık oluşturmak için Aspendos Arenada düzenlediği dün geceki gösteriye maskeli çıktı

Anadolu Ateşi Lösemili çocuklar için maske taktı
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ANADOLU Ateşi” gösterisini sunan ekip Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile birlikte selamlama bölümünde sahne aldı. Sahneye çıktıktan sonra topluca maske takan sanatçılar son bölümde maskeli olarak dans etti. 
Gösteriyi yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı izlerken, gösteri sonunda sanatseverler gösteriyi ayakta alkışlayarak lösemili çocuklara destek verdi. 
Gösteri sonunda gazetecilere açıklama yapan Erdoğan normal gösterilerinin ekim ayı sonunda bittiğini ancak farkındalık oluşturmak için sezon sonu sondan bir önceki gösteriyi bu güne denk getirmelerinin özel bir anlamı olduğunu söyledi. 
Erdoğan, “Bu gösteriyi LÖSEV için yaptık. LÖSEV önemli bir duyarlılık oluşturdu. 20 yıldır yaptığı etkinliklerle önemli işlere imza attılar. 2-8 Kasım tarihlerinde kanserle mücadele günleri ilan ettiler. Bizde burada Aspendos sahnesinden bütün Türkiye’ye, LÖSEV’de çalışan herkese, bu zamana kadar LÖSEV’in katkısı olmuş herkese bir selam vermek ve bu duyarlılığı artırmak amacıyla gösterimizde maskelerimizi kullandık. İlk defa maske ile de dans ettik. Çünkü bununla yaşayan insanlar var. Bununla bir özdeşlik kurmak, onlarla empati katmak ve sahnede bununla dans etmek istedik. Tüm lösemili çocuklara selam olsun” dedi. 

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