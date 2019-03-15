Anaç koyun keçi destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklerinin yetiştiricilere bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını belirterek, "187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödenecek." ifadesini kullandı

Anaç koyun keçi destek ödemeleri bugün başlıyor
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PAKDEMİRLİ, yazılı açıklamasında, 2018 yılı anaç koyun keçi  desteklerinin yetiştiricilere TC kimlik numaralarının son hanelerine göre,  bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını bildirdi.
Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilere bugün saat  18.00'den sonra ödeme yapılacağına işaret eden Pakdemirli, "Kimlik numarasının  son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22 Mart'ta, kimlik  numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart'ta ödeme  yapılacak." bilgisini paylaştı.
Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde, 187  bin yetiştiricinin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek  ödeneceğini kaydetti.

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