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Ana Jet Üs Komutanlığı'nda şehit acısı

İzmir'in Çiğli İlçesi'ndeki 2'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yüksekten düşme sonucu şehit olan Astsubay Üst Çavuş Gökhan Yıldırım'ın Manisa'nın Soma İlçesi, Avdan Mahallesi'ndeki evine ateş düştü. Şehidin evi taziye ziyaretine gelenlerle doldu

Ana Jet Üs Komutanlığı'nda şehit acısı

İzmir'in Çiğli İlçesi'ndeki 2'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yüksekten düşme sonucu şehit olan Astsubay Üst Çavuş Gökhan Yıldırım'ın Manisa'nın Soma İlçesi, Avdan Mahallesi'ndeki evine ateş düştü. Şehidin evi taziye ziyaretine gelenlerle doldu

07 Mart 2015 Cumartesi 23:38
Ana Jet Üs Komutanlığı'nda şehit acısı
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ACI haberi tarlasında çalışırken büyük oğlu Ramazan Yıldırım'dan aldığını belirten Fahri Yıldırım, "Baba Fahri kaza yapmış' dedi. Önce trafik kazası geçirdiğini sandım. Ardından, askeriyeden bir telefon geldi. Gökhan'ın hastaneye kaldırıldığını söyleyip, annesi Güler'i ve beni yanına götüreceklerini söylediler. Gittiğimizde ameliyat olmuş müşahede altına alınmıştı. Kısa süre sonra bizi oğlumla görüştürdüler. Daha sonra bizleri misafirhanede ağırladılar. Geçen 27 Mart'ta yüksekten düşmüş. Sekizinci gününde ağırlaştığı ve yapılan müdahalelere rağmen şehit düştüğünü öğrendik. Acımız büyük" dedi.
Öte yandan şehit astsubayın Soma'ya gönderilen cenazesinin devlet hastanesi morguna konulduğu, yarın (Pazar) öğlen Avdan Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Soma Belediyesi Şehit Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrenildi.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 22:40
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E Trafik KazasıFahri YıldırımçiğliİzmirRamazan YıldırımAna Jet Üs Komutanlığında şehit Acısı
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