Ana Jet Üs Komutanlığı'nda şehit acısı

ACI haberi tarlasında çalışırken büyük oğlu Ramazan Yıldırım'dan aldığını belirten Fahri Yıldırım, "Baba Fahri kaza yapmış' dedi. Önce trafik kazası geçirdiğini sandım. Ardından, askeriyeden bir telefon geldi. Gökhan'ın hastaneye kaldırıldığını söyleyip, annesi Güler'i ve beni yanına götüreceklerini söylediler. Gittiğimizde ameliyat olmuş müşahede altına alınmıştı. Kısa süre sonra bizi oğlumla görüştürdüler. Daha sonra bizleri misafirhanede ağırladılar. Geçen 27 Mart'ta yüksekten düşmüş. Sekizinci gününde ağırlaştığı ve yapılan müdahalelere rağmen şehit düştüğünü öğrendik. Acımız büyük" dedi.



Öte yandan şehit astsubayın Soma'ya gönderilen cenazesinin devlet hastanesi morguna konulduğu, yarın (Pazar) öğlen Avdan Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Soma Belediyesi Şehit Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrenildi.