Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103799
ALTIN
151.999
DOLAR
3.6670
STERLİN
4.8407
EURO
4.3448
12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
12 Ekim 2017 Alanya -...
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
İnternet alışverişine dikkat!
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
banner468

Amine için Kendall Jenner ve Rihanna'yı sildi!

Sosyal medyada takip ettiği erkekleri sildiği iddia edilen Amine Gülşe'den sonra Mesut Özil'in de birçok seksi yıldızı Instagram'da takipten çıkardığı öne sürüldü

Amine için Kendall Jenner ve Rihanna'yı sildi!

Sosyal medyada takip ettiği erkekleri sildiği iddia edilen Amine Gülşe'den sonra Mesut Özil'in de birçok seksi yıldızı Instagram'da takipten çıkardığı öne sürüldü

11 Ekim 2017 Çarşamba 18:19
Amine için Kendall Jenner ve Rihanna'yı sildi!
banner404

ARSENAL forması giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil gibi nişanlısı Amine Gülşe de maço çıktı.

Yıldız futbolcuyla aşk yaşamadan önce instagram'da 331 kişiyi takip eden 24 yaşındaki oyuncu, nişanlısının vetosu üzerine takip ettiği tüm erkekleri listeden çıkarmıştı. Amine Gülşe'nin takip ettiği kişi sayısı 103'e düşerken, Mesut Özil de sevgilisinin isteğiyle instagram'da temizliğe gitti. 

28 yaşındaki Arsenalli yıldız, takip listesinden Irina Shayk, Kendall Jenner ve Rihanna gibi yıldızları çıkardı. İkilinin bu tavrı, "Amine ile Mesut'un maço ilişkisi" dedirtti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rıdvan Dilmen: Madem otele kadın atıyordu...
Rıdvan Dilmen: Madem otele kadın atıyordu...
İçme suyu kanalında göçük: Muhtar ve köylü toprak altında kaldı
İçme suyu kanalında göçük: Muhtar ve köylü toprak altında kaldı
Fatih Portakal, Eşkıya'ya kafa tuttu
Fatih Portakal, Eşkıya'ya kafa tuttu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim