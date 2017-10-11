Amine için Kendall Jenner ve Rihanna'yı sildi!

ARSENAL forması giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil gibi nişanlısı Amine Gülşe de maço çıktı.



Yıldız futbolcuyla aşk yaşamadan önce instagram'da 331 kişiyi takip eden 24 yaşındaki oyuncu, nişanlısının vetosu üzerine takip ettiği tüm erkekleri listeden çıkarmıştı. Amine Gülşe'nin takip ettiği kişi sayısı 103'e düşerken, Mesut Özil de sevgilisinin isteğiyle instagram'da temizliğe gitti.



28 yaşındaki Arsenalli yıldız, takip listesinden Irina Shayk, Kendall Jenner ve Rihanna gibi yıldızları çıkardı. İkilinin bu tavrı, "Amine ile Mesut'un maço ilişkisi" dedirtti.

