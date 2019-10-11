Amerikalı kadınları 'Alanya' güzelleştiriyor

WASHINGTON- ABD eski Başkanı George W. Bush’un ikinci dönem yönetimine başlarken yapılan yemin töreninde, dönemin First Ladysi Laura Bush ve Başkan Bush’un annesi Barbara Bush’un saçlarını da yapan Türk kuaför Cevat Topçu’nun Washıngton’da uzun yıllardır faaliyet gösteren kuaför salonu ilgi görmeye devem ediyor. Topçu, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlunun açılışını yaptığı Alanya adlı salonunda Washington’un en etkili simalarını ağırlamayı sürdürüyor. İstanbul’da başladığı kuaförlük mesleğini 32 yıldır sürdüren ve 1999 yılından bu yana Washington’da çalışan Topçu’nun müşterileri Beyaz Saray’a kadar uzanıyor. Cevat Topçu’nun kuaför salonu Alanya’nın duvarında, Laura Bush ve Barbara Bush ile çekilmiş iki ayrı fotoğraf da bulunuyor. Başkan Bush’un yemin töreni öncesinde Beyaz Saray’da bu iki etkili kadının saçlarını yapmasının ardından Amerikan basınındaki haberlere göre, büyük beğeni toplamış ve özellikle Bayan Bush’un farklı stili dikkati çekmişti.