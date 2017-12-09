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Ambulansa yol vermeyen çekici

İstanbul Seyrantepe'de emniyet şeridinden giden ambulans, önündeki çekiciden yol istedi ancak çekici yapılan anonslara rağmen yol vermedi

Ambulansa yol vermeyen çekici

İstanbul Seyrantepe'de emniyet şeridinden giden ambulans, önündeki çekiciden yol istedi ancak çekici yapılan anonslara rağmen yol vermedi

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:41
Ambulansa yol vermeyen çekici
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AMBULANS için dakikalar, hatta saniyeler bile çok önemli. O ambulanslardan biri, dün öğle saatlerinde bir hastayı hastaneye yetiştirmek için İstanbul trafiğindeydi.

ÇEKİCİ AMBULANSA YOL VERMEDİ
TEM Seyrantepe mevkinde trafik yoğundu. Ambulans sürücüsü, emniyet şeridini bir türlü kullanamadı. Nedeni ise bir araç çekicisiydi. Emniyet şeridinde ilerleyen ambulansın önünde geçen çekicinin şoförü yol vermemekte inat etti. Bunun üzerine ambulanstaki görevlinin megafonla 'çekici emniyet şeridinden ayrıl, acil hastamız var' anonslarına aldırış etmeyen çekici şoförü, bir türlü emniyet şeridini boşaltmadı.

1,5 DAKİKA SONRA YOL VERDİ
Ambulans görevlileri bu anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Görüntüler 46 saniye sürüyor, ancak ambulans görevlileri, çekicinin yaklaşık 1,5 dakika sonra emniyet şeridini açtığını belirtiyor.

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AmbulansYolİstanbul
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