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Ambulans motosikletliye çarptı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Ambulans motosikletliye çarptı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

11 Kasım 2017 Cumartesi 13:54
Ambulans motosikletliye çarptı
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ALINAN bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçe girişi Bademli Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsü isimi öğrenilemeyen 10 DDA 26 plakalı ambulans, kavşaktan geçmeye çalışan Remzi Duman idaresindeki 10 H 8354 plakalı motosiklete çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AmbulansMotosikletKaza
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