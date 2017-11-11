Ambulans motosikletliye çarptı

ALINAN bilgiye göre kaza , akşam saatlerinde ilçe girişi Bademli Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsü isimi öğrenilemeyen 10 DDA 26 plakalı ambulans , kavşaktan geçmeye çalışan Remzi Duman idaresindeki 10 H 8354 plakalı motosiklet e çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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