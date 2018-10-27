Amatörde Alanya derbisi

BU sezona 'O sene bu sene' parolasıyla başlayan ve geride kalan 6 haftada 6 galibiyet alarak 18 puanla zirveye demir atan Kestelspor, ligin 7. hafta maçında Payallarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde kayıpsız yoluna devam etmek isteyen mavi beyazlı ekip, 7'de 7 yaparak rakiplerine de gözdağı vermek istiyor. Bu sezona kötü başlayan ve 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Payallarspor ise çıkış yakalamak istiyor. "Kestelspor'u yenerek kötü gidişata dur diyeceğiz" diyen Payallarsporlu futbolcular, "Taraftarlarımızı bu dev maça bekliyoruz" dediler. Payallarspor-Kestelspor maçı, yarın saat 15.30'da Konaklı Stadı'nda oynanacak.