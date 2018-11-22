Amatör denizcilere müjde: 'Sınav artık Alanya'da'

ALANYA Liman Başkanı Mehmet Sayhan’dan Alanya halkına ve deniz tutkunlarına müjde. Amatör Denizci Belgesi almak adına sınava Antalya’da girme devri sona erdi. Online başvuru sistemiyle birlikte en yakın merkez olan Antalya’da gerçekleşen sınavlar artık Alanya’da yapılacak. Adaylar belgelerini tamamladıktan sonra eğitimlerini Alanya’da alabilecek ve sınavlarına Alanya’da girebilecekler. İlk sınav ise 1 Aralık cumartesi günü gerçekleşecek. Eğitimler ve sınavlar adına daha evvel tahsil edilen ücret kaldırılarak, eğitimlerin ücretsiz olarak verilmesi yönünde de bir adım atıldı. Yanı sıra sınava girmeden evvel hazırlanması gereken belgelerde de bir düzenlemeye gidilerek, belgenin alınmasında adayların karşı karşıya kaldıkları zorluklar da çözüme kavuşturuldu. Konuya ilişkin bilgileri Liman Başkanı Mehmet Sayhan Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına aktardı.

‘DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE’

Sayhan “Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yılı olan 2023’e kadar en az bir milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, ‘Denizci millet, denizci ülke’ hedefine ulaşmak, insanlarımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacı ile amatör denizcilikle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca temel eğitim programı başlatılmıştır. Bu program kapsamında Alanya’da Liman Başkanlığımızca da belirlenen tarihlerde temel eğitim ve sonrasında sınav yapılarak Amatör Denizci Belgesi verilecektir. Talep eden vatandaşlarımız Liman Başkanlığına, 1 adet fotoğraf (biometrik), sürücü belgesi (olmayanlar için sağlık raporu) ile başvuruda bulunabilirler. İlk sınavımız 1 Aralık cumartesi günü yapılacaktır. Ve belirli periyotlarda sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.