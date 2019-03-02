Aman dikkat! O numara ararsa açmayın

Türk Telekom tarafından, şirketin adı kullanılarak, müşteri ilişkilerine ait olmayan "902128240514" numaralı hattan abonelerin arandığı, taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklif sunulduğunun tespit edildiği ve vatandaşların buna itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

Aman dikkat! O numara ararsa açmayın
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ŞİRKETTEN yapılan açıklamada, Türk Telekom adı kullanılarak, şirketin  müşteri ilişkilerine ait olmayan "902128240514" numaralı hattan abonelerin  aranarak taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklifler  sunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
"Şirketimizle ilgisi olmayan, kötü niyetli kişilerce yapılan bu  aramalara vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemelidir. Şirketimizin itibarını  sarsmayı hedefleyen bu eylemlerle ilgili olarak gerekli tüm hukuki ve yasal  süreçleri başlatmış bulunmaktayız. Türk Telekom olarak müşterilerimizin mağdur  olmamaları için konuyu yakından takip edeceğimizi bildiririz.

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