'Amacımız sporla buluşturmak'

Erkan UYSAL

GENÇLİK Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen '15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda hafta içinde gerçekleştirilen çeşitli spor, sanat ve kültürel etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Alanya Gençlik Merkezi'ndeki anma programı ve ödül törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Balıkçı ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran tilavetiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını müdür Tamrak, amaçlarının 7'den 77'ye herkesi sporla, sosyal faaliyetlerle buluşturmak olduğunu söyledi. Tamrak "Şuurlu, milletine sadık, milli birlik beraberlik ruhu içinde, ufku ve projeleri geniş, devletin vizyonunu en yüksek mertebeye ulaştıracak gençlerimizi yetiştirmek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çerçevede başta Alanya'da Kaymakam Harputlu'nun başkanlığında belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar desteği ve emeği olanlara ben şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu ivme de devam edecektir. Bu çerçevede bize katkı ve destek sağlayanlara tekrar teşekkür ederim. Sportif, sosyal, kültürel etkinliklerin yanında da eğitimimizin çok iyi olması lazım. Her ikisini de bir arada yürütmemiz lazım" dedi. Şiirler okunmasının ardından çeşitli spor branşlarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya ve hediyeleri verildi.