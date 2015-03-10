“Amacımız muz üreticilerini güçlendirmek”

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) Muzculuk ve Muz Sektörü’ nün Geliştirilmesi üzerine toplantı yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından d desteklenen proje ile ilgili görüşmelerin yapıldığı toplantıya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Güney, Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, çok sayıda çiftçi ve muz üreticisi katıldı. Programda konuşan Rüzgar, "Muzculuk sektörünün gelişmesi için bir çok proje üretiliyor. Tarımsal danışmanlık ve destekler ile muz üreticilerini güçlendirmek hedefleniyor bu projelerle" dedi. Programda muz üretiminin örtü altına alınmasına ilişkin bilgiler de verildi.