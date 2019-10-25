ALTSO’ya Rus partner

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, bugün yanında iş adamlarından oluşan bir heyet ile ALTSO’yu ziyaret eden Murmansk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Pilsov’a ve beraberindeki heyete Alanya’nın sosyo ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi.

ŞAHİN; “ALANYA’DAN MÜLK EDİNİN”

Şahin, ALTSO’ya kayıtlı 1000’e yakın yabancı sermayeli şirketler arasında çok sayıda Rus uyruklunun da bulunduğunu hatırlattığı konuşmasında, “2018 Yılı sonu itibariyle toplam 7555 Rus vatandaşının Alanya’mızdan mülk aldığını da büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim. Yine aynı tarih itibari ile 4293 Rus Uyruklu dostumuz Alanya’dan ikamet almış durumda. Bizler de tarihsel bağlarımızın çok güçlü olduğu Rus vatandaşları ve şehrimizde yaşayan 40 binin üstündeki yabancı uyruklu dostlarımız ile bir arda olmaktan çok mutluyuz. Burada yaşamayı tercih eden yabancı uyruklu dostlarımıza “Yeni Alanyalılar” diyoruz” diye konuştu.

ŞAHİN; “TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”

Alanya’nın turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörlerinde çok başarılı olduğuna da dikkat çeken ALTSO Başkanı; “Çok alanda işbirliği çalışmaları yürütebiliriz. Bizler Murmansk bölgesinin teknoloji yatırımları ve denizcilik alanlarındaki tecrübelerinden yararlanırken onlar da Alanya’mızın turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörlerindeki tecrübelerinden yararlanabilirler. Dünyanın birçok ülkesindeki konutlardan çok daha iyilerini inşa ediyoruz. Murmansk bölgesindeki dostlarımızı Alanya’dan mülk edinmeye davet ediyoruz” dedi.

PİLSOV; “KARDEŞLİK BAĞLARI GÜÇLENDİ”

Murmansk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Pilsov da, Alanya ile olan kardeşlik bağlarını bu protokol ile güçlendirdiklerini söyledi. Konuk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Alanya’nın birçok alanda Murmansk ile ekonomik ve sosyal işbirliğine girebileceğine dikkat çektiği konuşmasında, ALTSO Heyeti’ni de Murmansk’a davet etti.Toplantının son bölümünde heyetler şehirlerine özgü hediyeleri takdim ettiler. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin muz ürünlerinden elde edilen hediye paketi ile Alanya’yı anlatan Rusça dilindeki kitaplardan heyetteki konuklara takdim etti.