ALTSO’dan üye aidatı hatırlatması

ALTSO yönetimi tarafında yapılan açıklama şöyle;

5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerinin ayrıca ödemekle yükümlü oldukları Munzam Aidat ı düzenleyen 25. maddesi uyarınca ALTSO üyelerinin ödemesi gereken Yıllık Üye Aidatı ve Munzam Aidatları her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenmektedir. Bu kapsamda ALTSO üyelerinin 2019 yılı Yıllık aidatları ile 2018 yılı kazançları üzerinden hesaplanacak Munzam Aidatlarının birinci taksitlerini ödeme süresi 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecektir. Bu tarihe kadar ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca Yürürlükte bulunan oranlarda günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilmek durumunda kalınacaktır. Zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesi önemle rica edilmektedir.

ODA AİDAT BORÇLARI İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE ÖDENEBİLMEKTEDİR

ALTSO tarafından başlatılan e-oda uygulaması ile üyeler, tahakkuk etmiş aidat borçlarını ALTSO’ya gelmeden internet üzerinden sorgulayarak kredi kartı, EFT veya Havale ile ödeyebilmektedir.