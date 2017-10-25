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ALTSO’dan önemli bir seminer daha

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kadın Girişimciler Kurulu’nun eğitimleri son sürat devam ediyor

ALTSO’dan önemli bir seminer daha

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kadın Girişimciler Kurulu’nun eğitimleri son sürat devam ediyor

25 Ekim 2017 Çarşamba 22:30
ALTSO’dan önemli bir seminer daha
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BİR eğitim kampüsü gibi çalışan ALTSO Akademi’nin yanı sıra Kadın Girişimciler Kurulu da yeni bir eğitime daha imza atmaya hazırlanıyor.  ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından  Okul çağı çocuklarında duruş ve beslenme bozuklukları semineri düzenlenecek. Toplumun büyük kesimlerini ve özellikle anneleri ilgilendiren seminer 3 Kasım  Cuma günü saat 18.00’de ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Uzman fizyoterapist Sema Hacıabbasoğlu fizyoterapist Onur Şanlı ve Öznur Kılınç, diyetiyesyenler Erkan Yavuz, Büşra Kahya ve Rabia Arslan’ın konuşmacı olarak katılacağı seminer halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek. ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Özlem Öz Kural eğitimin önemine dikkat çektiği konuşmasında “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için büyük önem taşıyan konular uzmanlar tarafından anlatılacak. Ben her zaman yanımızda olan ve bizlere destek veren ALTSO Başkanımız Sayın Mehmet Şahin’e teşekkür etmek istiyorum” dedi.
 

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