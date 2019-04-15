ALTSO’dan 'Kız Kardeşim' projesi

KADINLARIN ekonomik ve sosyal konumlarının güçlenmesi, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almaları ve toplumsal, ekonomik konumlarının güçlendirilmesine destek olmak amacıyla yürütülen

Kız Kardeşim Projesi kapsamında, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği Eğitimi ALTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

‘GURURLUYUZ’

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba, proje hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Baba, “Türkiye Odalar ve Borsalar birliği bünyesinde 2007 yılında kurulan kadın girişimciler kurulları bugün 81 ilde 6500 üyesi ile Türkiye'nin en büyük kadın kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor ve biz Alanyalı kadın girişimciler olarak bu büyük ailenin üyesi olmaktan gururluyuz. ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu bünyesinde, kadınlar arasında girişimcilik kültürünü arttırmak, kadın girişimcilerin nitelik ve nicelik bakımından daha donanımlı hale gelmelerini sağlamak, ekonomiye değen kadın elinin güçlenerek büyümesini sağlamak için çalışmalar yürütmekteyiz ve önümüzdeki yeni dönemde daha aktif olarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Baba, “Kız Kardeşim Projesi, Kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlenmesi, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almaları ve toplumsal, ekonomik konumlarının güçlendirilmesine destek olmak amacıyla yürütülmekte olan bir projedir. Önümüzdeki süreçte talep olması halinde proje kapsamındaki diğer eğitimleri de Alanya’da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Baba’nın açılış konuşmasının ardından Proje Koordinatörü Uğurcan Top tarafından, katılımcılara İnternet kavramı, güvenlik nedir, internet güvenliği nedir, güvenliği tehdit eden unsurlar, güvenli internet hizmeti sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, siber zorbalıkta ebeveynlik rolü konularında ayrıntılı bilgi verildi.

İNTERNET NEDİR?

Eğitimde ilk olarak, internet kavramını açıklayan Koordinatör Uğurcan Top, “İnternet, bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması, merkezi kontrol ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağıdır” dedi.

İnterneti bilinçli kullanmanın önemine de değinen Koordinatör Uğurcan Top, ebeveynleri çocukların internette yaşadığı en büyük tehlikeler olan ‘kimlik hırsızlığı, sahte ürün satışı, kötü bağlantı istekleri ve sahte profil’ konularında uyardı.