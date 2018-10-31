ALTSO’dan iddialı eğitim programı

03 KASIM 2018 Cumartesi Günü Saat 19:00 da ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleşecek seminer diğerlerinde olduğu gibi halka açık ve ücretsiz olarak planlandı.

Bu dönem toplam 7 programdan oluşacak Kişisel Eğitim Seminerleri her hafta Cumartesi Günü gerçekleşecek. 15 Aralık gününe kadar devam edecek programlar konusunda bugün bir açıklama yapan ALTSO Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar, Eğitim Komisyonu Üyesi Mustafa Irmak ve Eğitim Koordinatörü Gökşen Nazifoğlu, seminerlere ilişkini ALTSO Web Sitesi ve sosyal medya hesaplarından da bilgi edinmenin mümkün olduğunu dile getirdiler.

ALTSO Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar, tüm ülkede örnek teşkil eden ALTSO Akademi Seminerlerinde bugüne kadar 20 binin üzerinde sertifika vererek adeta rekora imza attıklarını hatırlatarak; “Başkanımız Mehmet Şahin’in çizdiği 50 bin sertifika hedefine de görev süremiz içerisinde ulaşacağımıza inanıyoruz”dedi.

Aşkım Kapışmak’ın geçtiğimiz yıllarda da yine ALTSO aracılığı ile Alanya’daki sevenleri ile buluşturulduğunu hatırlatan Taşpınar, “Alanında uzman ve tanınmış bir çok ismi Alanya’daki hayranları ile daha önce buluşturmuştuk. Aşkım Kapışmak’ın yanı sıra Doğan Cüceloğlu ve Necmettin Nursaçan gibi isimleri de Oda olarak Alanya’mıza getirmiştik. Eğitim odamız çalışmaları arasında çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü başkanımız da bu konuda çok hassas. Ben bu duygulardan hareketle bir kez daha bize bu güzel çalışma ortamını sunan, bu güzel eğitimleri gerçekleştirmemiz için önümüzü açan Başkanımız Mehmet Şahin’e teşekkür ederim. Cumartesi günü de Aşkım kapışmak hayranlarını odamıza bekliyoruz” diye konuştu.