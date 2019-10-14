ALTSO’dan bir dijital sektör semineri daha

DAHA önce “Dijital Turizm Zirvesi” ne de ev sahipliği yapan ALTSO’nun bu seminerde İnşaat ve Emlak Sektörü’ndeki imkan, fırsatları ve pazarlama alanındaki yenilikleri iş dünyası ile paylaşacağı öğrenildi. Her alanda olduğu gibi İnşaat ve Emlak sektöründe de yeniliklerin tüm dünyada hızla hayata geçtiğini dile getiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Üye Odaklı” hizmet anlayışımız gereği sektörlerde yaşanan gelişmeleri iş dünyamızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu programda dünyada inşaat ve emlak alanında başarıya ulaşmış sektör temsilcilerinin hikayelerini de dinleme şansı bulacağız. Yurt dışına daha etkin ve hızlı satış yapmayı hedefleyen emlak sektörüne önemli katkılar yapacağına inandığımız bu seminere tüm sektör temsilcisi işadamlarımızı bekliyoruz” dedi. Öte yandan seminere konuşmacı olarak Google’den İş Geliştirme Yöneticisi Sinem Uslu Sücüllü, Google Partners’den Dijitial Pazarlama ve Strateji Danışmanı Özgün Deniz Aydın, Digital Exchange’den Emrah Pamuk, ve Erguvan İnşaat Yöneticisi Emre Maraşlı’nın katılacağı açıklandı. Panelin moderatörlüğünü de imarpanosu.com Kurucusu Gazeteci Emre Kulcanay yapacak.