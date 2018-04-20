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Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
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ALTSO'dan Ankara çıkarması

ALTSO’nun 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen seçimlerinde güven tazeleyen ALTSO Başkanı Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti

ALTSO'dan Ankara çıkarması

ALTSO’nun 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen seçimlerinde güven tazeleyen ALTSO Başkanı Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti

20 Nisan 2018 Cuma 00:06
ALTSO'dan Ankara çıkarması
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Toygar DİM

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve beraberindeki heyetin ilk durağı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun makamı oldu. Seçimlerin hemen ardından kendilerine tebrik ziyaretine gelen Bakan Çavuşoğlu’na gerçekleşen iade-i ziyaret sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ziyarete ALTSO yönetim kurulu üyeleri ve Alanyalı işadamları da katıldı. Ziyarette Bakan Çavuşoğlu ile gündemi değerlendiren Şahin, Alanya'ya ve beklentilere ilişkin de bilgiler verdi. Bakan Çavuşoğlu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in çok başarılı bir dönem geçirdiğini belirterek, "Başarılı çalışmalarınızın ardından seçim kampanyanız da çok nezihti. Alanya'da çok başarılı bir ticaret odası başkanı ve ekibi var. Başarılarınız devam edecek, ben de hep yanınızda olacağım" dedi. Şahin, Bakan Çavuşoğlu'na Alanya’ya yaptığı hizmetler ve ürettikleri projelere verdiği destekleri için teşekkür etti. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve işadamlarının Ankara'daki ikinci durağı ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. Şahin ve Alanya heyeti, Hisarcıklıoğlu tarafından son derece sıcak karşılandı. Şahin'in Ankara'da elinin çok güçlü olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Alanya'ya büyük önem verdiğini ve bu sayede kendi yüklerinin hafiflediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, konuşması sırasında "Mehmet Şahin'in bana ihtiyacı yok, çünkü bir telefonla iş bitirir" diyerek espri yaptı, ayrıca Şahin'in iki ALTSO Başkan Yardımcılığı görevinden birini Fatma Taşpınar'a verdiğini de hatırlatarak, "Mehmet Bey'i kadın bir başkan yardımcısı seçtiği için tebrik ediyorum. Kendisi bu erdemli davranışıyla tüm odalara örnek oldu" dedi.  Başkan Şahin de Alanya hakkında bilgiler verdiği Hisarcıklıoğlu'na Alanya'ya destekleri ve sıcak karşılaması için teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 20.04.2018 13:24
Anahtar Kelimeler:
TOBB Başkanı HisarcıklıoğluAnkaraALTSO
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