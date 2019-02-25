ALTSO’da iç tetkik eğitimi

EĞİTİMİN amacının kuruluşun hizmetlerinin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesi olduğu bildirildi. ALTSO yönetimi ücretli olarak 2 gün sürecek olan eğitime kayıt yaptırmak için ALTSO Eğitim Şube’ye başvurulması gerektiğini söyledi.
Eğitimin İçeriği;
TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanma
TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Pratik ve Örnek Çalışmalar