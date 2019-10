ALTSO’da gündem yoğundu!  O kuyumcu cezaya çarptırıldı 

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Ekim ayı meclis toplantısı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin mazeretli olarak meclis toplantısına katılmazken, toplantı ALKÜ Rektörü Kalan’ın meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmayla başladı.

‘KALİTEYİ ARTTIRMAMIZ LAZIM’

ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan yapmış olduğu konuşmada “Halihazırda Konaklı Kestel yerleşkelerinde eğitim ve öğretim hayatımıza devam etmekteyiz. Cikcilli’de bizim için tesis edilmiş olan 1 milyon 100 bin metrekarelik bir yerleşke söz konusu. Tahsis için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 15 bine varan öğrenci sayısıyla Alanya’mızın yüksek öğretimi hizmetler vermekte. Alanya sahip olduğu potansiyel ve dinamikleriyle iki üniversiteyi kaldırabilecek özelliktedir. Türkiye’de hiçbir ilçede 2 üniversite yok. Bu da Alanya’nın müstesna kimliğini bir kez daha öne çıkarmaktadır. Bir ilçede üniversite bulunmasının ilçeye katkıları nelerdir? Bunu ilk bakışta iki ana başlıkta toparlayabiliriz. İlki ticaret fırsatları, ikincisi ise sanayinin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacı. Fakat daha geniş bir perspektiften bakmamız gerekir. Alanya’nın ilerleyen süreçte il olacağını hepimiz biliyoruz. Bir ilçenin il olabilmesi için ticari potansiyelinin yanı sıra entelektüel seviyesi de önemlidir. Üniversite kentin kültürel alt yapının oluşması için de son derece elzemdir. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Üniversite bizim. Alanya’nın. Üniversitemize adını veren Türk büyüğünün hakkını teslim etmemiz gerekir. Altını bir kez daha çizmek gerekir ki ecdada borcumuza sadık olmamız gerekiyor. Bu nasıl olacak? Üniversitemize destek vererek. Bu anlamda şu an sizlerin arasında ALTSO’da bulunmak bizim için çok önemli. ALTSO bizim için dış paydaş değil, iç paydaştır. Üniversite ve kent işbirliği vazgeçilmezimizdir. Biz işbirliğine her daim açığız, varız. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİMİZ SAĞLIKLI BÜYÜMEK OLMALI’

Rektör Kalan, üniversitenin gelişiminde kaliteden taviz vermenin doğru bir şey olmadığına dikkat çekerek “Önümüzde 2 seçenek var. Biz sayılarla mı büyüyeceğiz? Yoksa kaliteyi mi arttıracağız? Açıkçası biz ikisinin bir arada olmasından yanayız. Hormonal bir büyüme ilk etapta herkesin gözüne hoş gelecektir. Fakat biz bundan yana değiliz. ALKÜ tıp alanında açıklanan sıralamada 82 üniversite arasında 80’inci sırada. Eleştirmek haddim değil altını çiziyorum. Yeni üniversite olmanın getirdiği bazı zorluklar var. Ama bizim daha çok çalışmamız, bunun için de sağlıklı bir büyümeyi hedefimize koymamız lazım. Üniversitemizde 5 bine yakın öğrencimiz kayıt dondurmuş durumda. Neden? Yurt yok. Dolayısıyla KYK’nın ivedilikle barınma sorununu çözmesi gerekiyor. Bir başka husus Kestel yerleşkesinin bizlere yetmemesi. Bazı bölümlerin fakülteleri yok. Yeni bir kampüse önemli miktarda yatırım yapılması gerekiyor. Barınmanın ardından yine en büyük sorunlarımızdan bir diğeri de ulaşım. Ulaşım sorununu çözdüğümüzde üniversiteyi bir bölgeye sıkıştırmak yerine Alanya’ya dağıtmak isteriz. En nihayetinde gerçekçi olmak lazım. Net bir şekilde söyleyebilirim ki asıl hedefim 4 yıl sonra üniversitemizin sıralamasını 80’den 60’lı sıralara çıkarabilmek. Devlet üniversiteleri arasındaki sıralama için de yine aynı hedef geçerli. Gayret bizden, takdir Allah’tan” dedi.

‘ATIL VAZİYERİ VİCDANIMI YARALADI’

Rektör Kalan, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde yıllardır atıl vaziyette kaderine teslim bırakılmış kongre merkezi için de düğmeye bastıklarını müjdeledi. Kongre merkezi için ilgili mercilere gereken bildirimlerin yapıldığını ifade eden Rektör Kalan “Geldim ve ilk hafta hemen yazısını yazdım, gönderdim. Tarafımıza tahsisini talep ettik. İnşallah kongre merkezini alacağız. Burada yapılacak uluslararası kongreler için bulunmaz bir fırsat. Öte yandan sağlık turizmi için de etkin bir biçimde kullanılabilir. Atıl durumda bulunması benim vicdanımı yaralıyor. Tahmin ediyorum sizler için de aynıdır” şeklinde konuştu.

‘GÜNDOĞMUŞLULARIN ZEKA ÖRNEĞİ’

Rektör Kalan Alanya’nın Gündoğmuş Mahallesi’nde ALKÜ ile ilişkilendirilen yerin gizemine ilişkin de esprili bir yaklaşımda bulundu ve “Orası aslında resmiyette yok. Planlanan açılan bir yer henüz yok. Ama ben gerçekten Gündoğmuş’a yapacağım ilk ziyarette kendilerini tebrik edeceğim. Mevlüt beyin katıldığı bir programda annesinin adını vererek böyle bir hamlede bulunmaları muazzam bir zeka örneği. Her şey hazır aslında. Bence 3-0 öndeler” ifadelerini kullandı.

İSA KÜÇÜLMEZ’İN ADI YAŞATILACAK

Kestel’in efsane belediye başkanı, 2002’de Konya’nın Cihanbeyli ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden merhum İsa Küçülmez’in adının üniversite birimlerinden birine verilmesi yönündeki talebi değerlendiren Rektör Kalan, “Bunu hatırlattığınız için ben gerçekten teşekkür ederim. İsa beyi de yad etmek gerekir. Ben kendisinin ismini çok duydum. Kestel’in böyle bir değer yetiştirmesi beni ayrıca mutlu etti. Amfiye veya konferans salonlarından birine isminin verilmesi yönünde senatoya arz ederiz. Senato da uygun görecektir diye düşünüyorum” dedi.

‘DEVLETİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ’

Yönetim kurulu faaliyetlerinin sunumu Fatma Taşpınar tarafından gerçekleştirildi. Taşpınar konuşmasına Rektör Kalan’a teşekkür ederek başladı, Barış Pınarı Harekatı’yla devam etti. Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkına dikkat çeken Taşpınar iş dünyası olarak harekatı desteklediklerini aktardı. Taşpınar “Birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin her türlü zorluğun üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bu konuda atılacak her türlü adımda devletimizin ve ordumuzun yanındayız” dedi.

TURİZMCİLERİN TALEPLERİ BAKANDA

Thomas Cook’un iflası ve dünya turizminde yarattığı depremin Alanya’ya yansımalarını değerlendiren Taşpınar, ALTSO bünyesinde Başkan Mehmet Şahin’in sürece ilişkin çalışmalarını aktardı. Oda bünyesinde turizmde konaklama sektörü temsilcileriyle yapılan toplantının sonuçlarını hatırlatarak, Başkan Şahin’in turizmcilerin taleplerinden oluşan dosyayı Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ilettiğini belirtti.

O KUYUMCUYA ALTSO’DAN CEZA GELDİ

Meclis gündeminin 6’ncı maddesinde, Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde hizmet veren ve geçtiğimiz aylarda sahte altın sattığı iddiasıyla şok etkisi yaratan kuyumcuya yönelik verilecek disiplin cezasına ilişkin bilgiler verildi. Tutuksuz yargılaması devam eden davanın yanı sıra ALTSO bünyesinde görevlendirilen bir soruşturmacının raporlamış olduğu bilgiler Meclis Başkanı Metin Atalay tarafından aktarıldı. Soruşturmacının kanaati kapsamında ALTSO tarafından mevzu bahis işletmeye, kınama ve yıllık aidatının 10 katı oranında para cezası verildi.

FAALİYETLERİNE ETMESİNE TEPKİ YAĞDI

Verilen ceza ve kuyumcunun hala faaliyetlerine devam ediyor olması, meclis üyeleri arasında tartışmalara sebep oldu. Yaşanan olayların esnaf üzerinde yarattığı olumsuz algıya dikkat çeken üyeler, cezanın yetersiz olduğunu ve faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini ifade etti. Metin Atalay ise ALTSO bünyesinde kanunların öngördüğü en büyük cezanın verildiğini kaydetti. Yanı sıra konuya ilişkin araştırmaların ve görüşmelerin de sürdüğünü ifadelerine ekledi.