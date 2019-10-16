ALTSO’da ‘Dijital fırsatlar’ günü

ALTSO Konferans Salonu’nda saat 14.00’de gerçekleştirilecek seminere Google, Google Partners ve Digital Exchange gibi ünlü kurumların temsilcileri konuşmacı olarak katılacak. Daha önce ‘Dijital Turizm Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan ALTSO’nun bu seminerde, inşaat ve emlak sektöründeki imkan, fırsatları ve pazarlama alanındaki yenilikleri iş dünyası ile paylaşacağı öğrenildi. Her alanda olduğu gibi inşaat ve emlak sektöründe de yeniliklerin tüm dünyada hızla hayata geçtiğini dile getiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Üye odaklı hizmet anlayışımız gereği sektörlerde yaşanan gelişmeleri iş dünyamızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu programda dünyada inşaat ve emlak alanında başarıya ulaşmış sektör temsilcilerinin hikayelerini de dinleme şansı bulacağız. Yurt dışına daha etkin ve hızlı satış yapmayı hedefleyen emlak sektörüne önemli katkılar yapacağına inandığımız bu seminere tüm sektör temsilcisi işadamlarımızı bekliyoruz” dedi. Öte yandan seminere konuşmacı olarak Google’dan İş Geliştirme Yöneticisi Sinem Uslu Sücüllü, Google Partners’den Dijitial Pazarlama ve Strateji Danışmanı Özgün Deniz Aydın, Digital Exchange’den Emrah Pamuk, ve Erguvan İnşaat Yöneticisi Emre Maraşlı’nın katılacağı açıklandı. Panelin moderatörlüğünü de imarpanosu.com kurucusu gazeteci Emre Kulcanay yapacak.

‘TURİZM ALANINDA FARK YARATIYORUZ’

Öte yandan bugün gerçekleştirilecek seminerde sunum yapacak Digital Exchange firmasının Genel Müdürü Cem Ünsal, şirket faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ünsal, “Digital Exchange olarak İstanbul merkezli tam hizmet ajansı yapısını benimseyerek faaliyet gösteren bir ajansız. Ancak İstanbul merkezli olmamıza rağmen aynı zamanda Berlin, Hidelberg, Londra, Telaviv ve Dubai'de de varız. Bunun yanında Türkiye'de Ankara, Antalya, Gaziantep, Kocaeli ve Bursa'da ofislerimiz bulunmakta. Uazılımsal, içeriksel SEO desteklerinden, anahtar kelime ve programatik reklamcılığa, arama motoru reklamcılığı, sosyal medya yönetimi, reklamcılığı ve diğer tüm kreatif çalışmalarınızda profesyonel digital medya planlama hizmetlerinde bulunmaktayız. Kendi içimizde ayrıca Rusça, Almanca, Fransızca, İngilizce ve Arapça marketing bilen tercümanlarımız da bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'de tek DMP (Data managment platform) E-marketing suite'i olan ajansız. Yine kendimize ait DSP (Demand site Platform) TheADX olan tek ajansız. Bunlar bize özellikle Türkiye yada yurt dışında reklam çalışması yaptığımızda dataları doğru şekilde analiz etme ve reklam gösterme hatta uygun maliyetlere reklam gösterme kabiliyetlerimizi ortaya çıkaracaktır. Ayrıca Türk Ticaret.net’in stratejik ortağı olan şirketimiz yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı ve tamamı Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Digital Platformları ile başka digital ajanslarda olmayan birçok teknoloji altyapısına da sahiptir. Digital Exchange olarak özellikle turizm sektöründe birçok müşteriye hizmet vermekteyiz. Şuan Türkiye'de Barut, Rixos gibi 22 otel grubuna hizmet vermekteyiz. Şuan ki çalışmalarımızın yüzde 70 kadarını yurt dışı planlamalarımızla yapmaktayız. Dolayısıyla özellikle turizm alanında oldukça fazla tecrübeye sahibiz ve fark yaratırız” dedi.