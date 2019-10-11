ALTSO yayınladı: Thomas Cook- Kredi destek paketi başvuruları başlıyor

ALTSO kendi internet sitesinde yayınladığı metinde aynen şu ifadelere yer verdi: 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden tarafımıza ulaşan yazıda; Tur Operatörü Thomas Cook’un operasyonu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerinden Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin; ekteki bilgi formunu doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde istenilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte en geç 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtilmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın Kültür ve Turizm Bakanımızla yaptığı görüşme neticesinde Thomas Cook’tan alacaklı olan üyelerimizin, Kredi Destek Paketi başvurularını Odamız aracılığıyla da gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanmıştır.Kredi Destek Paketi’nden yararlanmak isteyen ve TOBB aracılığıyla başvurularını yapmak isteyen üyelerimizin, ekteki şablonu (Bilgi Formu) doldurarak, dilekçeyi düzenleyerek ve dilekçe ekinde istenilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte başvurularını en geç 15 Ekim 2019 Salı günü mesai saati bitimine (17:30) kadar Odamıza ulaştırmalarını önemle rica ederiz.'

Ek1-Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Ek2-Thomas Cook Otel Bakiye Kontrol Şablonu (Bilgi Formu) için tıklayınız.