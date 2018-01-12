ALTSO ve MATSO'dan ortak 'çalıştay' önerisi

ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) tarafından Alanyalı ve Manavgatlı işadamlarının bilgi alışverişinde bulunmasını sağlamak ve sektörel birlikteliğin sağlanması amacıyla bir toplantı düzenledi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıya oda başkanı Mehmet Şahin, ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı Turgay Akar ile işadamları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar, "Bu toplantı daha önce yapmadığımız bir etkinlik. İş dünyasını temsil eden her iki odanın işadamlarını MASİAD ve ALSİAD üyesi işadamlarını bir araya getirmeyi amaçladık. Her iki odanın ortak hareket etmesinin önemli hale geleceği ve harita üzerindeki çizgilerin yok olacağını belirtmek istiyorum. 10-15 yıl sonra Alanya ve Manavgat'ın birleşeceğine tanıklık edeceğiz.

'SORUN DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETELİM'

İş dünyasını temsil eden kurumlar olarak bizler hangi konuda işbirliği yapacağız, bunları konuşmak daha önemli. Turistik turları daha da artırmayı amaçlayabiliriz. Hızlı tren projesi için siyasilere baskıda bulunmak oldukça faydalı olacaktır. Turistik tesis ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut firmaların ön plana çıkarılabilmesi sağlanabilir. Ortak bir noktada bölgemiz için gerekli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Tekno Park gibi oluşumları başlatabilitiz. Alanya'yı öğrenci şehri yapabiliriz. Muz, avokado, papaya, susam gibi ürünlerin pazarlanması için toplantılar yapılabilir. Muz lifi dokuma ürünlerini Alanya ve Manavgat'da kurulacak ortak pazarda dostluk havası içinde satışa sunabiliriz. Manavgat, Side ve Alanya'nın ortak hassasiyetlerini düşünerek bunları yapmanın hayal olmadığını, bunların gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Sorunun değil, çözümün bir parçası olmalıyız" dedi.

'ALTSO DİYORSA BU İŞ YAPILIR'

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, "Bizi böyle bir toplantıda buluşturan ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar'a teşekkür ederim. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) Manavgat ile birlikte hareket ediyoruz. Alanya ve bölgemizin lokomotifi turizm. Turizmden asla vazgeçemeyiz. Biz göreve geldiğimizde bu düsturla hareket ettik. Birçok yerde Manavgat'ın ulaşıma 50 kilometre daha yakın olmasının sağladığı avantajları anlattık. Sanayinin tahsisi sadece sanayici esnafı rahatlatmak değildi. İmalatçı firmaların rahatlaması için Hazine'den 200 dönümün üzerinde bir alanı tahsis ettirdik. Bizim sanayimiz şu an 70 dönüm. Bizim yapacağımız 200 dönüm sadece imalatçı firmalar için. ALTSO'nun bu konuda marka değerini yükselttik. 'ALTSO diyorsa bu iş yapılır' deniliyor. Ticaret odaları belediyeden sonraki en büyük sivil toplum kuruluşları" diye konuştu.

'İKİ RAKİP DEĞİL KOMŞU İLÇEYİZ'

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da, "Bugün çok özel bir yerde olduğumu hissediyorum. Bu nedenle çok mutluyum. İki rakip ilçe değil, komşu ilçeyiz. Biz Mehmet Şahin ile TOBB'da birlikte mücadele ediyoruz. Turizm ve başka ne konu varsa biz birlikteyiz. Bizim hizmet noktamızda duayenimiz Mehmet Şahin bulunuyor. Biz bölgede aşamadığımız sorun olunca Şahin'e başvuruyoruz. Ama benim ondan bir üstün tarafım var. O yüksekokul yaptı. Ben fakülte yaptım. Artık destinasyon olarak hareket etmeliyiz. Birlikte olabileceğimiz daha çok konular var. Bunun bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu çalıştay şekline de dönüştürülebilir" ifadelerini kullandı.

'SADECE TURİZMLE OLMUYOR'

MASİAD Başkanı Turgay Akar ise şöyle konuştu: "Geçen Türkiye Sanayici İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik geldiğinde biz Alanya ve Manavgat'ı nasıl bir araya getirebiliriz diye konuştuk. Antalya'nın iki dinamik ilçesi var. Son 2 yıldır turizm ciddi bir sıkıntı yaşadı. Alanya ve Manavgat'ta tarım alanında bir araya gelinebilir. Sadece turizmle olmuyor. Ekonomiyi büyütmek lazım. Manavgat ve Alanya'nın tarımı ön plana alması lazım. Gıda ihtisas sanayi organize bölgesini hayata geçirebilirsek daha iyi olacak. Alanya ve Manavgat birleşecek gibi görünüyor. İleriki süreçte bu toplantıyı bir çalıştay haline getirebiliriz. Bunlar uzman görüşleri de alınınca daha da şekillenir. Sırt sırta verirsek sorunları daha kolay aşarız. Manavgat ve Alanya'nın işadamlarına baktığımızda hep aynı duygularla konuşuyor."