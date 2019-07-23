ALTSO üyelerini sevindiren protokol

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi aralarında imzaladıkları bir protokolle, ALTSO üyelerini sevindirdi. Protokolle birlikte ALTSO üyelerine özel eğitim bedelinde yüzde 5 oranında bir indirime daha gidildi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin protokol öncesi yapmış olduğu açıklamada eğitimin önemine dikkat çekti. Başkan Şahin "Bugün yine arkadaşlarımızla toplandık. AHEP'in gidişatı ile alakalı sohbet ettik. AHEP ile bir protokol imzalayacağız. Bize özel yüzde 5'lik bir indirim daha yapacaklar. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Alanya olarak şanslıyız. 2 tane üniversitemiz var. Ekonomik getirisi şehrimiz için çok önemli. Ciddi katkı sağlıyor. Öğrenci sayımızın günden güne artması gerekiyor. Bakanımız da çok önemsiyor. Oda olarak eğitimi hep önemsedik. 30 bine yakın sertifika verdik. Alanya'mız için de üzerimize ne düşerse yaparız. Yüksek öğrenimin Alanya'ya getirilerini iyi biliyoruz. Bu bizim üniversitemiz. Sahip çıkmalıyız. Ben bu duygu ve düşüncelerle odamıza kadar gelen mütevelli heyetine teşekkür ediyorum. Bu indirim protokolümüzün de hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

'HERKESİ DESTEĞE DAVET EDİYORUM'

Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ise "Öncelikle teşekkür ediyorum. ALTSO ile ilişkilerimiz son derece güzel. Her daim destekliyorlar. Gelecek olan destekleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz. ALTSO'ya özel ilave yüzde 5'lik bir indirime gidiyoruz. AHEP Alanya'nın ilk üniversitesi. Önü açık bir üniversite. Herkesi de desteğe davet ediyorum" dedi.