Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, 4 Nisan'da yapılan seçimlerin ardından geçen hafta gerçekleştirdiği ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yaparak, ALTSO tarihinde ilk kadın başkan yardımcısı olarak Fatma Taşpınar'a görev vermişti. 2013'ün Haziran ayında yapılan seçimlerde yönetimine ALTSO tarihinde ilk kadın yönetim kurulu üyesi olarak Banu Okan Kavukçu'yu da alan isim olarak tarihe geçen Mehmet Şahin'e Alanyalı kadınlar teşekkür etti. Alanya ticaretinin kalbinin attığı ALTSO'da bir kadın başkan yardımcısının görev almasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen kadınlar, bunun diğer oda, dernek ve kurumlara da örnek olması gerektiğini söylediler.

'KADINLAR YÖNETİME DAHİL OLMALI'

Esnaf İbrahim Alıcı, "Bir kadının başkan yardımcısı olması gerçekten güzel bir şey. Kadınların gerçekten bazı şeylere katılması gerekiyor. Evde oturmak yerine hayatın birebir içerisinde olmaları güzel bir şey. Mehmet Şahin’i tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Kadınların çalışma alanı dar ve bunların genişletilmesi lazım" dedi. Ev hanımı Şerife Özen, "Kadınların bu tür görevlere getiriliyor olmaları çok güzel. Ben pek çok kuruma başvurdum ama sanırım kadın olduğum için hepsi reddedildi. Bu açıdan Mehmet Şahin'i kutluyorum. Bu tür kurum ve kuruluşlarda kadın yönetici sayısının artması en büyük temennimiz" diye konuştu.

'ŞAHİN İLERİ GÖRÜŞLÜ BİR YÖNETİCİ'

Öğrenci Fatma Yılmaz, "Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kadınların iş hayatına katılmalarını çok destekliyorum. Kadınlar her alanda çalışabilmeli. Bu tür adımlar daha çok atılmalı. Kadınların daha güzel yerlerde istihdam edilmesini isterim" dedi. Ev hanımı Hanife Dalgıç, "Öncelikle Mehmet Şahin’i tebrik ediyorum. Yaptığı birçok faaliyetten haberimiz var. Bir kadını atamış olması da ileri görüşlü ve aydın bir yönetici olduğunu gösteriyor. Her kadın tıpkı erkekler gibi birçok şeyi yapabilir. Kadın-erkek ayrımı yapmamak gerek" diye konuştu.