ALTSO seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu

YÖNETİM kurulu başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimi yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin 13. maddesinde, "meclis, seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç iki 2 gün içinde kendi üyeleri arasından oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini aynı listede seçer. Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96. maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz. Genel kurul asil ve yedek delegeleri meclise seçilenler arasından, disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri ise oda ve borsaya kayıtlı üyeler arasından meclis tarafından seçilir" hükmünün yer aldığını söyleyen Mehmet Şahin, "İlgili mevzuat uyarınca ALTSO yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, genel kurul asil ve yedek delegeleri ve disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri seçimi 12 Nisan Perşembe günü 10.00-15.00 saatleri arasında yargı gözetiminde ALTSO hizmet binası 4. kat konferans salonunda yapılacaktır" dedi.