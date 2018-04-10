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ALTSO seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu

4 Nisan Çarşamba günü yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde rakibi Mustafa Tuna'ya fark atan Mehmet Şahin, seçimlerin devamının 12 Nisan Perşembe günü yapılacağını bildirdi

ALTSO seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu

4 Nisan Çarşamba günü yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde rakibi Mustafa Tuna'ya fark atan Mehmet Şahin, seçimlerin devamının 12 Nisan Perşembe günü yapılacağını bildirdi

10 Nisan 2018 Salı 15:44
ALTSO seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu
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YÖNETİM kurulu başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimi yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin 13. maddesinde, "meclis, seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç iki 2 gün içinde kendi üyeleri arasından oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini aynı listede seçer. Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96. maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz. Genel kurul asil ve yedek delegeleri meclise seçilenler arasından, disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri ise oda ve borsaya kayıtlı üyeler arasından meclis tarafından seçilir" hükmünün yer aldığını söyleyen Mehmet Şahin, "İlgili mevzuat uyarınca ALTSO yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, genel kurul asil ve yedek delegeleri ve disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri seçimi 12 Nisan Perşembe günü 10.00-15.00 saatleri arasında yargı gözetiminde ALTSO hizmet binası 4. kat konferans salonunda yapılacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALTSOTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
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