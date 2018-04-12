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ALTSO seçimleri bugün yapılacak

4 Nisan Çarşamba günü yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde rakibi Mustafa Tuna'ya fark atan Mehmet Şahin, seçimlerin devamının bugün yapılacağını bildirdi.

ALTSO seçimleri bugün yapılacak

4 Nisan Çarşamba günü yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde rakibi Mustafa Tuna'ya fark atan Mehmet Şahin, seçimlerin devamının bugün yapılacağını bildirdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 00:03
ALTSO seçimleri bugün yapılacak
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Haber: Alper KUTAY

MEHMET Şahin, 24 komiteden 19'unun oyunu alarak rakibi Mustafa Tuna'ya bir kez daha fark atmıştı. Mehmet Şahin 51 meclis üyesi alırken, Mustafa Tuna ise 17 meclis üyesi alabilmişti. 12 bin üyesi olan ALTSO'da bu seçimde toplam 4737 üye oy kullandı. Mehmet Şahin'e 2509, Mustafa Tuna'ya ise 2225 oy çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimi yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin 13. maddesinde, "meclis, seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç iki 2 gün içinde kendi üyeleri arasından oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini aynı listede seçer. Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96. maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz. Genel kurul asil ve yedek delegeleri meclise seçilenler arasından, disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri ise oda ve borsaya kayıtlı üyeler arasından meclis tarafından seçilir" hükmünün yer aldığını söyleyen Mehmet Şahin, "İlgili mevzuat uyarınca ALTSO yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, genel kurul asil ve yedek delegeleri ve disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri seçimi 12 Nisan Perşembe günü (bugün) 10.00-15.00 saatleri arasında yargı gözetiminde ALTSO hizmet binası 4. kat konferans salonunda yapılacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıALTSO
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