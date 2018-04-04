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ALTSO seçiminde liste krizi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri sürerken kırmızı listeye bilgisi dışında adı yazılan eski ALTİD Başkanı Müfit Kaptanoğlu, seçim alanına gelerek duruma itiraz etti

ALTSO seçiminde liste krizi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri sürerken kırmızı listeye bilgisi dışında adı yazılan eski ALTİD Başkanı Müfit Kaptanoğlu, seçim alanına gelerek duruma itiraz etti

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:42
ALTSO seçiminde liste krizi
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ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) eski başkanlarından Müfit Kaptanoğlu’nun bilgisi dışında 10’uncu komiteden Mehmet Şahin’e ait kırmızı listeye adının yazıldığı öğrenildi. Durumdan haberdar olan Kaptanoğlu önce Facebook üzerinden canlı yayın yaparak bilgisi dışında adına kırmızı listede yer verildiği ve seçilmesi durumunda görev almayacağını açıkladı. Ardından seçimin yapıldığı alana gelen Kaptanoğlu, itiraz dilekçesini yazarak İlçe Seçim Kurulu’na verdi. 
Şahin’in ekibinden Ali Kamburoğlu, Kaptanoğlu Otelcilik adına Mustafa Kaptanoğlu ile görüşmelerinin ardından adının kırmızı listeye yazıldığını belirtirken, Müfit Kaptanoğlu, “Bilgimiz dışında listeye yazmışlar. Biz de itiraz ettik.  Kaptan Otelcilik adına kardeşim bizimle görüşmeden öyle bir karar vermez” diye konuştu.

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