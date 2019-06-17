ALTSO Rus heyeti ağırladı

BURADA Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu ile görüşen heyet, ALTSO üyeleriyle de bir toplantı gerçekleştirdi. Alanya’da 36 bini aşkın yerleşik yabancı bulunduğuna dikkat çeken Kamburoğlu, “Biz bu dostlarımıza ‘Yeni Alanyalılar’ diyoruz. Onların varlığından son derece memnunuz. Özellikle Rus vatandaşları son dönemlerde bölgemizde ciddi yatırımlar yaptılar. Yeni yatırımcılar için de Alanya çok önemli fırsatları bünyesinde barındıran güçlü bir ekonomik yapıya sahip” dedi.

KAMBUROĞLU’NDAN ALANYA SUNUMU

Rus heyetle gerçekleştirilen toplantıda Alanya’yı tanıtan bir sunum yapan Kamburoğlu, Alanya ekonomisi başta olmak üzere, turizm, tarım, inşaat, emlak gibi lokomotif sektörler hakkında Rus heyetini bilgilendirdi.

Rus iş adamlarına ‘Alanya’ya yatırım yapın’ çağrısında bulunan Kamburoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na üye yabancı sermayeli şirketler hakkında da bilgiler aktardı. Rusya Saratov Bölgesi Başkanı İvan Anatolyevich Baboshkin ise yaptığı sunumda bölgenin genel durumu hakkında önemli bilgiler aktardı. Saratov Bölgesi’nin ulaşımı, iklimi, jeolojik yapısı başta olmak üzere bilgiler aktaran Başkan Baboshkin, bölgenin Rusya’nın en başarılı 100 bölgesi arasında olduğuna dikkat çekti. Toplantı sonunda, ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, Alanya’ya özgü muz ürünlerinden yapılan hediye paketini Rus heyetine takdim etti.