ALTSO Meclisi toplandı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) aylık olağan meclis toplantılarının Ekim ayı oturumu, ALTSO Meclis Salonu’nda, Meclis Başkanı Metin Atalay başkanlığında gerçekleştirildi. Oda faaliyetlerini anlatan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Ekonomideki sorunlar üzerine hükümetimiz ‘Enflasyonla Mücadele’ kampanyası başlatmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlenme nedeniyle enflasyon çift haneli rakamlara çıktı. İş adamlarımızdan vatandaşlarımıza kadar herkes olumsuz etkilendi. Ekonomi Bakanımız Berat Albayrak tarafından başlatılan bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Enflasyonla mücadele noktasında özel sektör ve devlet olarak herkes elinden geleni taşın altına koymakta ve ülke genelinde birlik sağlanmaktadır. Buna destek ne kadar büyük olursa etkisi de o kadar büyük olur. Tüm Türkiye olarak tek bir hedefe odaklanmamız gerekiyor. Bu noktada benim milletimize olan inancım tamdır. Alanya olarak bizler de ülkemiz için büyük önem arz eden bu mücadeleye en önde destek vereceğiz ve bu süreci geride bırakacağız. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız broşürleri de odamızdan temin edebilirler” dedi.



‘MUŞMULADAN SONRA AVOKADO SEVİNCİ YAŞADIK’

Geçtiğimiz hafta duyurdukları avokado tescilini de hatırlatan Şahin, “Muşmulayı daha önce Alanya’ya kazandırmıştık. Alanya’da daha önce 5 ürün tescillenmişti, bunun akabinde geçtiğimiz hafta içerisinde de avokadoyu Alanya Avokadosu olarak tescil ettirdik. Türkiye’de avokadonun yüzde 80’i Antalya bölgesinde yetişiyor. Antalya’da yetişen avokadonun da yüzde 80’i Alanya’da yetişiyor. Alanya’da daha meyve vermeyen tonla ağaç var, onlar da devreye girdikten sonra payımız daha da artacak. Alanyamıza hayırlı olsun. Diğer meyvelerle ilgili de çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. İnşallah onları da Alanya’ya kazandıracağız. Bu anlamda da kendimize bir slogan bulduk, ‘Üretirsen gelirin, tüketirsen sağlığın artar’ dedik” ifadelerini kullandı.

‘DOĞALGAZ KONUSUNDA SEVİNÇLİYİZ’

Alanya’ya gelmesi planlanan doğalgaz konusuna da değinen Başkan Şahin, “Alanya’ya hizmet için çeşitli adımlar atıyoruz. Hal, sanayi gibi pek çok proje başlattık. Öte yandan doğalgaz için bazı adımlar attık. Alanya’ya bunun gelmesi için çok fazla prosedür gerekiyordu, bunları aşmak için kampanya yaptık. Odamıza sıfır maliyetle bu kampanyayı yürüttük ve imza topladık. 93 bin imza topladık ve bunu o dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a dönemin AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile birlikte ilettik. O dönem etüt çalışmalarını yaptırmıştık şimdi de gelmesi için adımlar atılıyor. O dönem de hesaplatmıştık, doğalgazla birlikte ciddi bir tasarruf oluşacak” diye konuştu.



‘KOSGEB PROJELERİMİZ SÜRÜYOR’

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli iş gezilerine de değinen Başkan Şahin, “Odalarımızın tarihinde ilkleri başlattık. Açtığımız vize ofisiyle birlikte hem üyemizin yükünü aldık hem de onların ufkunu açacak adımlar attık. Düzenlediğimiz iş gezileriyle pek çok üyemizi yeni projeyle tanıştırdık. Bu hizmetlerimize de devam edeceğiz. Yakın zamanda Letonya’nın Riga kentine yeni bir iş gezisi düzenleyeceğiz yine KOSGEB desteğiyle. Eskiden KOSGEB bu iş gezilerinin yüzde 50’sini karşılıyordu ama şimdi bunu yüzde 60’a çekti. Biz de bu imkanı da üyelerimizin değerlendirmesi adına çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

‘10 YIL ÖNCE NEYSEK HALA OYUZ’

Meclis Üyesi Özcan Şafak Mavili, yaşanan ulaşım ve otobüs sorunlarına değinerek, “Otobüslerin yarısı çalışıyor yarısı yatıyor, bir adım öteye gidemedik. Alanya’da değişen hiçbir şey yok. Alanya turizmde, ulaşımda 10 sene önce neyse şimdi de o. Otobüse çoluk çocuk binebilen biniyor, eziliyor. İnşallah bir değişme olur” dedi. Karagöz Tarım Sahibi Mehmet Karagöz de, hal yasasının kalkacağı yönündeki haberlere değinerek, “Bu yasanın kalkması endişe uyandırıyor. Bunun yerine Komisyoncuları denetlenmeli” dedi.