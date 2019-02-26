ALTSO Meclisi'nde 'Şubat' değerlendirmesi

19 ŞUBAT 2019 tarihinde galeri sektörüne gerçekleştirilen sertifika töreni hakkında bilgiler aktaran Taşpınar, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında getirilen zorunlu eğitim ve sınavı bildiğiniz gibi Alanya’mızda yapmıştık. Toplamda 70 başvuru olmuş ve 33 kişi sertifika almaya hak kazanmıştı. Odamızda düzenlediğimiz törenle başarı elde eden 33 arkadaşımıza belgelerini teslim ettik” dedi.

Başkan Yardımcısı Taşpınar, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen, Güzelbağ Sanayi Sitesi toplantısı, ANEX ve Odeon Tour ziyaretleri, komite toplantıları, ALKÜ Girişimcilik Yarışması, HALKBANK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcıları ile yapılan görüşmeler ve devam eden diğer çalışmalar konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi.

KAMBUROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

25 Şubat 2019 Pazartesi günü TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısına katılan ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu ise meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde söz alarak, meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda teşvikler konusunda aktarılan bilgileri meclis üyeleriyle paylaşan Kamburoğlu, iş adamlarını bu teşviklerden faydalanmaya davet etti.