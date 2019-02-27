ALTSO kadın ve genç girişimcilerde yeni dönem

SEÇİMLER de Alanya’dan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olan Anastasia Petrova Çetinkaya da Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı seçildi. Çetinkaya, birçok projesi olduğunu ve amacının hizmet etmek olduğunu belirterek kendisine verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücüyle çabalayacağını söyledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Söz konusu kurullar 2008 Yılında Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği öncülüğünde ülkemizdeki kadın ve genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi, daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve girişimcilik kültürünün kadınlar ve gençler arasında gelişmesine öncülük etmek amacıyla kurulmuştu. Bugün geldiğimiz noktada bu kurulların çok başarılı çalışmalara imza attığını ve girişimci olmak isteyen genç ve kadın girişimcilere rol model olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz” dedi.

Geçmiş dönemlerde görev yapan icra kurulu üyelerine de teşekkür ettiği konuşmasında Başkan Şahin; “Her zaman söylediğim gibi şimdi zaman; petrolü, doğalgazı çok olan değil, kararlı ve cesur olan, yapılmayanı yapan, çalışan girişimci sayısı çok olan ülkelerin zamanı. Bu devirde asıl sermayenin para değil, icat çıkarmak, çalışmak, üretmek olduğunu unutmamalıyız. Sizler ile birlikte çalışmalarımıza yön verecek, hedefler koyacak, gerçekçi hayaller kuracağız. Biliyorum ki hayallerdeki hedefe gözyaşı olmadan ulaşmak mümkün değil. Bir Türk atasözü der ki; "Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir" Ter akacak, Alanya’mızın, ülkemizin parlak geleceği ve başarısı için çok çalışacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki ülkemizin geleceği ve refahı için girişimcilikten başka çaremiz yok” dedi.

Şahin, konuşmasının sonunda gerçekleşecek olan seçimlerde ortaya çıkacak icra kurulunun yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan gerçekleşen İcra Kurulu seçimlerinde Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Burcu Haboğlu Baba, Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığına da Serdar Uygun getirildi.

Bununla birlikte Kadın Girişimciler İcra Kurulunda; Burcu Haboğlu Baba, Özlem Öz Kural, Anastasia Petrova Çetinkaya, Gamze Tutu, Betül Çöllü Özpelit ,Ahu Metin Keçer, Gamze Gargı ve Emine Ordukaya; Genç Girişimciler İcra Kurulu’nda da Serdar Uygun, Erhan Arıkan, Mehmet Şükrü Cimrin, Baran Demiral, Alper Kan, Gizem Gargı, Mustafa Özel ve Sait Yılmaz yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 17:00