ALTSO, kadın girişimciliği desteklemeye devam ediyor

ALTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba, kadın girişimciler kurulu olarak yaptıkları etkinlikler konusunda bilgiler aktardı.

BAŞKAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in hem kadın ve hem de genç girişimcileri çok önemsediğine dikkat çeken ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba, “ Buradan bir kez daha başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm faaliyetlerimize en büyük desteği veriyor. Umarım bölgemizdeki kadın ve genç girişimci sayısı artarak ekonomimize daha fazla katkı yapabiliriz” dedi.

HABOĞLU BABA: “ÇOK BAŞVURU ALIYORUZ”

Ev Kadınları Yarışıyor yarışmasına çok sayıda başvuru aldıklarını ve bu durumdan da oldukça mutlu olduklarını aktaran Baba, “Kadın girişimcilerimizi her zaman destekliyoruz. Onların yanındayız. Ev Kadınları Yarışıyor yarışmamıza kadınlarımız büyük ilgi gösterdi. Yarışmamızın ödül törenini de geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Bugün de girişimci kadınlarımızın ürünlerini sosyal medyada nasıl pazarlayacakları üzerine bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Tüm katılımcılarımıza vakitlerini ayırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

ÖNALAN, SOSYAL MEDYAYI ANLATTI

Baba’nın konuşmasının ardından, Eğitmen Bora Önalan tarafından İş Geliştirmede Dijital Teknolojiler ve Sosyal Medyada Girişimcilik eğitimine geçildi. Önalan, girişimci kadınlara, ticarette sosyal medyanın gücü, sosyal medya işletme sayfaları, işletme sayfalarının verimli kullanımı, potansiyel müşterilere erişim ve sosyal çevre dışındaki müşterilere erişim için hedef kitle seçimi ile reklam konularında detaylı bilgiler aktardı. Son dönemde sosyal medyanın pazarlama anlamında büyük önem kazandığını belirten Önalan, “Artık tüm dünya mobile geçti. Hemen hemen her işlemimizi elimizdeki telefonlarla yapıyoruz. Yapılan araştırmalara göre milyarlarca kişi sosyal medya kullanıcısı. Bu aynı zamanda bir işletme için, bir girişimci için milyarlarca müşteri demek. Yani sosyal medya üzerinden milyarlarca kişiye çok kısa sürede ulaşabiliyoruz” dedi. İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını da karşılaştıran Önalan, her platformun kendine özgü yapılarının olduğunu vurguladı. Önalan, İnstagram’da hızlı ve anlık etki yaratılırken, Facebook’ta yapılacak paylaşımlarla iletişim kurup, etkileşim sağlayıp, müşteri bağlarının güçlendirilebileceğini söyledi. Önalan, eğitimde ayrıca sosyal medya platformları için nasıl içerik üretileceğini, görsellerin nasıl olacağı gibi konularda da katılımcılara ayrıntılı bilgi aktardı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 15:11