ALTSO kadın girişimciler kurulu hız kesmiyor

ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu’nun eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda, Yeme Bozukluklarının Beslenme ve Psikolojiye Etkileri konulu seminer düzenleyen ALTSO KGK, Okul Çağı Çocuklarında Duruş ve Beslenme Bozuklukları semineriyle de çocuk beslenmesine dikkat çekti. Uzman Fizyoterapist Sema Hacıabbasoğlu, Fizyoterapist Onur Şanlı ve Öznur Kılınç, Diyetiyesyenler Erkan Yavuz, Büşra Kahya ve Rabia Arslan’ın konuşmacı olarak katılacağı seminer halka açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.

ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Özlem Öz Kural, ALTSO KGK olarak girişimciliğin yanında eğitimlere de büyük önem verdiklerini söyledi. Tüm katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Kural, ALTSO KGK olarak yeni eğitimler düzenleyeceklerini belirtti.

Besin gruplarına yönelik önemli bilgilerin aktarıldığı seminerde, besinlerin günlük olarak ne kadar alınacağına da dikkat çekildi.

DURUŞ BOZUKLUKLARI CİDDİ BİR SORUNDUR

Duruş bozukluklarının çocukluk çağında görülme oranının %15-20 arasında olduğu belirtilirken, bu oranın ilkokul çağındaki çocuklarda %70’lere yükseldiğine dikkat çekildi. Duruş bozukluklarının ciddiye alınması gereken bir sağlık problemi olduğuna değinen konuşmacılar, yaşanan duruş bozukluklarının çok sık olarak günlük hayattaki ve iş yaşamındaki verimi kalıcı olarak düşürebildiğine vurgu yaptı.

Seminerin sonunda soru-cevap yapılırken, Diyetisyen Erkan Yavuz da, semineri ilgiyle takip eden katılımcılara teşekkür etti.