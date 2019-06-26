ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi'nin genel kurul heyecanı

SON gelişmeleri kooperatif üyeleriyle paylaşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Bize güvenen üyelerimizin gücüyle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kooperatifimizle ilgili yasal süreçler hızlı bir şekilde ilerliyor” dedi. Kooperatif Başkanı Mahmut Köse de zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in çabalarının Alanya Sanayi Esnafı açısından çok büyük önem ve memnuniyet yarattığına işaret etti.

DEMİRCİ; “GÜZEL GELİŞMELER OLACAK”

Alanya Büyükşehir Meclis Üyesi Şehir Plancısı Erkan Demirci ise belediye olarak süreci takip ettiklerini ve önemli gelişmeler beklediklerini ifade ederek, “Öyle sanıyorum ki iyi sonuçlar alacağız. Çorbada bizim de tuzumuzun olması memnuniyet verici olacak” diye konuştu. ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar’ın Divan Başkanlığı’nı, yürüttüğü genel kurul, istiklal marşı ve saygı duruşuyla başladı. Genel kurulda söz alan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, kooperatif üyelerine yaşanan tarihsel süreçle ilgili önemli bilgiler aktardı.

Toplantıda ayrıca, Kooperatif Başkanı Mahmut Köse, Antalya ve Alanya Büyükşehir Meclis Üyesi Şehir Plancısı Erkan Demirci ve Harita Mühendisi Kadir Akın’da kooperatif üyeleriyle teknik bilgilendirme konusunda fikir alışverişinde bulundu.

ŞAHİN: “VERDİĞİMİZ BÜTÜN SÖZLERİ TUTTUK”

Genel Kurul’da kooperatif üyelerine hitap eden Başkan Şahin, göreve geldikleri günden bu yana söz verdikleri tüm projeleri kısa sürede hayata geçirdiklerini ve diğer projeleri de “Biz söz vermedik, bizi ilgilendirmez” demeden aynı hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizdi. Bu manada göreve gelmeden önce uzun zaman proje halinde kalan ama ilerleme kaydedilemeyen Güzelbağ Sanayi Sitesi projesiyle ilgili önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Şahin, “Sürecin takipçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi Güzelbağ sanayi sitemizin tapularını almıştık. Şimdi de 18. Madde uygulaması yapılıyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR

Başkan Şahin, projede büyük emeği olan Kooperatif Başkanı Mahmut Köse, ile projeye destek veren Antalya ve Alanya Büyükşehir Meclis Üyesi Erkan Demirci ve Harita Mühendisi Kadir Akın’a da teşekkür etti. Şahin, “Kooperatif Başkanımız Mahmut Köse’den Allah razı olsun. Projenin her ayağında büyük emekleri var. Üyelerle sık sık bir araya geliyor, projeyi takip ediyor. Bu anlamda da Büyükşehir Meclis üyemiz Sayın Demirci’nin de büyük emekleri var. Bildiğimiz gibi geçen hafta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na da vekâlet etti. Kendisi bizim için, projemiz için değerlidir. Ne zaman projemizle ilgili sorun olsa yakından ilgileniyor. Aynı şekilde harita mühendisimiz Kadir Akın’da projeyle yakından ilgileniyor. Ben bu konuda Kooperatif Başkanımız Mahmut Köse’ye, Belediye Meclis Üyemiz Erkan Demirci’ye, Harita Mühendisimiz Kadir Akın’a ve projeyi takip edip bizleri yalnız bırakmayan kooperatif üyelerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu. Başkan Şahin’den sonra harita üzerinde durum değerlendirmesi yapan Harita Mühendisi Kadir Akın ise gelinen son noktada yaşanan süreci kooperatif üyeleriyle paylaşarak, üyelerden gelen sorulara yanıt verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 10:53