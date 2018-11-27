ALTSO heyeti temaslara devam ediyor

LETONYA'DA gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerde de Alanya’yı tanıtmaya devam eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Letonya’da, Alanya’mızın tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. KOSGEB destekli iş gezimiz oldukça güzel geçiyor. İş adamlarımız burada üretimi, son teknolojiyi, çalışma sistemini yakından görme imkanı buluyor” dedi.

25-28 Kasım 2018 tarihleri arasında Letonya’ya iş gezisi düzenleyen ALTSO heyetinin bugünkü durağı Türkiye Büyükelçiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Leton İşadamları Derneği oldu.

Gezinin ikinci gününde ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Letonya Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret eden ALTSO Heyeti, burada Türkiye’nin Letonya Büyükelçisi Gülsun Erkul ile görüştü. Büyükelçilik ziyaretinin ardından ise ALTSO Heyeti, Letonya Ticaret ve Sanayi Odası’na geçerek Ticaret Odası Başkan Martins Perts ve Ticaret Odası İhracat Başkanı Gunars Zelcs ile bir toplantı gerçekleştirdi.

ALTSO Heyeti, günün son ziyaretini ise LETİAD Türk Leton İşadamları Derneği’ne gerçekleştirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

ŞAHİN’DEN BÜYÜKELÇİYE TEŞEKKÜR

Letonya temasları hakkında bilgi veren Başkan Şahin, “Letonya’da gezimizin ikinci gününde önemli temaslarda bulunduk. Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek, büyükelçimizle görüştük. Ticaret odasını ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Odamızın faaliyetleri ve projeleri konusunda Leton yetkililere bilgiler aktardık. Alanya’mızın güzelliklerinden, ekonomisinden bahsettik. Oldukça yararlı görüşmeler yaptık. Letonya’da yaptığımız temaslarda Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts’in büyük destekleri oldu. Sayın Elferts’e bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

HEYETTE KİMLER VAR?

Alanya’dan iş gezisi için Letonya’ya giden ALTSO heyetinde ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Letonya’nın Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, ALTSO Meclis Üyeleri, çok sayıda işadamı ve eşleri de yer alıyor.