ALTSO hatırlattı: Üye aidatları 2. ödemesi için son gün 31 Ekim!

ALTSO'DAN yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: '5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerinin ayrıca ödemekle yükümlü oldukları Munzam Aidat ı düzenleyen 25. maddesi uyarınca ALTSO üyelerinin ödemesi gereken Yıllık Üye Aidatı ve Munzam Aidatları her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitle ödenmektedir. Bu kapsamda ALTSO üyelerinin 2019 yılı Yıllık aidatları ile Munzam Aidatlarının ikinci taksitlerini ödeme süresi 31 Ekim 2019 Perşembe günü sona erecektir. '

ODA AİDAT BORÇLARI İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE ÖDENEBİLMEKTEDİR

ALTSO tarafından başlatılan e-oda uygulaması ile üyeler, tahakkuk etmiş aidat borçlarını ALTSO’ya gelmeden internet üzerinden sorgulayarak kredi kartı, EFT veya Havale ile ödeyebilmektedir.