ALTSO galericileri unutmadı

İKİNCİ El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında ‘galericilere’ düzenlenen eğitimi tamamlayan kursiyerler sertifikalarını törenle aldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “2013 Haziran ayında göreve geldiğimiz günden beri üye odaklı yönetim anlayışımızla hareket ederek üyelerimizden gelen talepleri mevzuatlar çerçevesinde değerlendirerek yerine getirmeye gayret gösterdik. Üyelerimizin ve bölgemizin ticari ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı kendimize ilke edinerek özellikle mesleki eğitim ve belgelendirme çalışmalarına ayrı bir önem verdik. Göreve geldiğimiz 2013 yılından bugüne kadar 24 bin üzerinde katılımcıya belge vererek kişisel ve mesleki gelişime verdiğimiz önemi de göstermiş olduk” dedi.

ŞAHİN: “ANKARA, İSTANBUL’A GİTMEYE GEREK KALMADI”

Başkan Şahin, “Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde mesleklerin işin ehli tarafından yapılmasını teminen mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bilindiği gibi 13 Şubat 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikle bu mesleğin de standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Özellikle bu yönetmelik ile bu işi önümüzdeki süreçte kayıtsız yapanların engellenmesi amaçlanmıştır. Yönetmelik ile bir takım zorunluluklar ortaya konulmuştur. Bunların en başında ise ticaret il müdürlüğünden alınması gereken yetki belgesidir. Yetki belgesinin alınması içinde bir takım şartlar belirlenmiştir. Bu gün burada sizler ile bu şartlardan en önemlisi olan mesleki yeterlilik belgesinin teslim töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ankara, İstanbul gibi şehirlere gidip sınava girmek kaydı ile alınabilecek bu belgeyi, herhangi bir zaman ve maddi kayba uğramadan alabilmeniz için Alanya’mızda yapılmasını sağladık” diye konuştu.

Eğitim için ALTSO’ya 70 kişinin başvurduğunu aktaran Başkan Şahin, “Katılımcılardan 33 kişi belge almaya hak kazandı. Diğer katılımcılar için de bu ayın sonunda bir sınav daha organize ederek inşallah onların da belge almalarına olanak sağlamış olacağız. Sektörde yaşadığınız sorunların yanında bu yönetmelik ile ortaya çıkan özellikle fiziki şartlarla ilgili zorlukların farkındayız. Bu şartların yumuşatılması hususunda yönetmelikte değişiklik yapılması talebimizi bakanlığa da ilettik. Yakın bir zamanda yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılacağını düşünüyoruz. Ancak bunun kalıcı bir çözüm olmayacağının da farkındayız. Bu konuda asıl kalıcı çözüm toplu işyeri olarak bir sitenin hayata geçirilmesi olacaktır. Bunun için de çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün çalışmalarını yürüttüğümüz ve ciddi biçimde yol kat ettiğimiz Güzelbağ İmalatçılar Sanayi Sitesi gibi bir galericiler sitesi kurulması da halen devam eden fiziki sıkıntıları sona erdirecektir. Belge almaya hak kazanan kıymetli arkadaşlarımı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Başkan Şahin’in konuşmasının ardından kursiyerlere, sertifikaları törenle verildi.