ALTSO'dan 'Yeterlilik' duyurusu

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Voc-Test Merkezi tarafından Oda Temizleme Görevlisi (Seviye 2), Kat Sorumlusu (Seviye 3) ve Ön Büro Görevlisi (Seviye 4) Meslekleri için Mesleki Yeterlilik Sınavı açılacak. ALTSO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Turizm konaklama sektöründe Oda Temizleme Görevlisi, Kat Sorumlusu ve Ön Büro Görevlisi alanlarında 3 Mayıs-17 Mayıs tarihleri arasında açılması planlanan Mesleki Yeterlilik Sınavları için başvurular alınmaya başlandı. Sınavlar, son başvuru tarihine kadar başvuran aday sayısına göre belirtilen tarih aralığında gerçekleştirmek üzere planlanacak. Yeterlilik sınavları teorik ve performans sınavı olarak iki aşamalı yapılmakta olup, teorik sınav tüm adaylar için aynı gün tek oturum, performans sınavları ise her aday için en az ikişer saat sürecek şekilde ayrı ayrı planlanacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanabilmek için hem teorik hem performans sınavlarının tüm birimlerinden başarılı olmak gerekiyor. Daha önce sınava giren adaylar, sadece başarısız oldukları birimlerin sınavına başvuracaklar. Sınav başvurusu için herhangi bir ön şart aranmamakta olup, sınava girmek isteyen adayların şu evraklarla birlikte 25 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar ALTSO'ya başvurmaları gerekiyor. Başvuru Formu (ıslak imzalı), 1 Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Ödeme Dekontu. Sınav ücreti 400 TL. Herhangi bir birimden kalan adaylar 1 (bir) yıl içerisinde başarısız oldukları birimlerden tekrar sınavına ücretsiz olarak katılma hakkına sahip. Tekrar sınavına girecek olan adaylar da başvuru formu doldurmak zorunda. Aksi takdirde sınava kabul edilmeyecekler. Sınav ücretine, belge ücreti dâhil değil. Belge almaya hak kazanan adayların belgelerini alabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) 2017 yılında 100 TL olarak belirlemiş olduğu Belge Ücretini MYK’ya yatırmaları gerekiyor. Mesleki yeterlilikler ve sınav programı hakkında detaylı bilgiye www.altsovoctest.org.tr adresinden ulaşılabilir."