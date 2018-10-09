ALTSO'dan Letonya'ya iş gezisi

LETONYA'NIN Ankara Büyükelçiliği ile birlikte oluşturulan program kapsamında, resmi ziyaretler ve teknik inceleme gezilerinin yanı sıra Letonya’dan üst düzey yetkililer ve iş çevresinden geniş bir katılımla bir iş forumu gerçekleştirilmesi planlanıyor. Düzenlenecek olan forumda, katılımcıların sektörlerine ve taleplerine göre iki ülke firmaları arasında eşleşme ve ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleştirilecek. ALTSO'dan yapılan açıklamada, "KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurtdışı İş Gezisi Desteği kapsamında düzenlenecek olan programın katılım bedeli; Çift kişilik odada konaklamalarda kişi başı 645 Euro, Tek kişilik konaklamalarda 745 Euro, Gazipaşa-İstanbul-Riga-İstanbul-Gazipaşa gidiş-dönüş uçak bileti, Resmi kurum/kuruluş ziyaret ve toplantı organizasyonu, Tüm transfer masrafları, Rehberlik hizmetleri, Oda kahvaltı konaklamalar dahil. KOSGEB gereklerini yerine getiren katılımcılar, KOSGEB’ten firma başına program bedelinin %60’ını (maximum 3.000 TL’ye kadarını) geri alabilecekler. KOSGEB Desteği’ne başvurulabilmesi için, gezinin konusu ile ilgili sektörlerde vergi kaydı bulunan ve faaliyet gösteren, KOSGEB veri tabanında kaydı güncel en az 10 firma şartı aranmakta olup, henüz taslak aşamasında olan programın içeriği katılımcı firmaların sektörlerine göre oluşturulacaktır. Gezinin kontenjanı sınırlı olduğundan, başvuru sırasına göre öncelik verilecek olup, katılımcıların kesin kayıt için 15 Ekim 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 300 Euro avans bedeli ödeyerek ALTSO'ya başvurmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 12:18