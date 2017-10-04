ALTSO'dan KOSGEB destekli iş gezisi

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından 9-12 Kasım tarihleri arasında Litvanya’ya KOSGEB destekli iş gezisi düzenlenecek. Odadan yapılan açıklamada, "Vilnius ve Trakai şehirlerinde resmi ziyaretler, görüşmeler ve toplantıların gerçekleştirileceği bu gezi ile amacımız, firmalarımızın, bölgemizin ve ülkemizin tanıtımını yapmak, firmalarımızın üretim, pazarlama, ithalat ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde ticari vizyonunu geliştirmek ve iş olanakları ve yatırım fırsatları hakkında fikir edinebilmek.

KOSGEB destekli yurtdışı iş gezisi kapsamında düzenlenecek olan programın katılım bedeli katılımcı sayısına bağlı olarak, Antalya-İstanbul-Vilnius-İstanbul-Antalya gidiş-dönüş uçak bileti, resmi kurum ziyaret organizasyonu, tüm transfer masrafları, rehberlik hizmetleri ve oda kahvaltı konaklamalar fiyata dahil olup, çift kişilik odada konaklamalarda kişi başı 740–800 Euro, tek kişilik konaklamalarda 835–900 Euro fiyat aralığında olacak. KOSGEB gereklerini yerine getiren katılımcılar, KOSGEB’ten firma başına program bedelinin yarısını (maksimum 3.000 TL’ye kadarını) geri alabilecek. Henüz taslak aşamasında olan programın içeriği katılımcı firmaların sektörlerine göre oluşturulacak. KOSGEB desteğine başvurulabilmesi için, gezinin konusu ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren, KOSGEB veri tabanında kaydı güncel en az 10 firma şartı aranmakta olup, ilgilenen üyelerimizin 9 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar katılım formu ile birlikte 300 Euro avans bedeli ödeyerek başvurmaları rica olunur" dendi.

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