ALTSO'dan kadınlara 'sosyal medya' eğitimi

ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB, Facebook ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde kadın girişimciler için İş Geliştirmede Dijital Teknolojiler ve Sosyal Medyada Girişimcilik eğitimi düzenliyor.

ALTSO'dan kadınlara 'sosyal medya' eğitimi
banner404

ALTSO’dan yapılan açıklamada 09 Temmuz 2019 Salı günü saat 10.00 – 12.30 saatleri arasında ALTSO’da gerçekleştirilecek eğitimin genel katılıma açık ve ücretsiz olduğu açıklandı. 

BABA’DAN DAVET

ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba’da yaptığı açıklamada, eğitime girişimci kadınları davet etti. Baba, ““TOBB, Facebook ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 09 Temmuz’da İş Geliştirmede Dijital Teknolojiler ve Sosyal Medyada Girişimcilik eğitimi düzenleyeceğiz. Eğitimde, sosyal medyada girişimcilik anlatılacak. Ürünlerimizi o mecrada nasıl tanıtabiliriz, nasıl daha fazla kitleye ulaşabiliriz konularını değerlendireceğiz. Bütün kadınlarımızı eğitimimize bekliyoruz” diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan "En hafif ifadeyle skandal" demişti,...
Erdoğan "En hafif ifadeyle skandal" demişti,...
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472