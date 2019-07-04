ALTSO'dan kadınlara 'sosyal medya' eğitimi

ALTSO’dan yapılan açıklamada 09 Temmuz 2019 Salı günü saat 10.00 – 12.30 saatleri arasında ALTSO’da gerçekleştirilecek eğitimin genel katılıma açık ve ücretsiz olduğu açıklandı.

BABA’DAN DAVET

ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba’da yaptığı açıklamada, eğitime girişimci kadınları davet etti. Baba, ““TOBB, Facebook ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 09 Temmuz’da İş Geliştirmede Dijital Teknolojiler ve Sosyal Medyada Girişimcilik eğitimi düzenleyeceğiz. Eğitimde, sosyal medyada girişimcilik anlatılacak. Ürünlerimizi o mecrada nasıl tanıtabiliriz, nasıl daha fazla kitleye ulaşabiliriz konularını değerlendireceğiz. Bütün kadınlarımızı eğitimimize bekliyoruz” diye konuştu.