ALTSO'dan bir eğitim daha

UZMAN Eğitmenler Orhan Kutluca ve Burcu Erman Arar’ın konuşmacı olarak katılacağı söz konusu eğitim halka açık ve ücretsiz olacak. Bir işletmede tüm birimlerin ortak amacıdır satış. Çoğu zaman ‘Satış Ekibi’ olarak anılmasına rağmen birebir yapılan ve çok yönlü olmayı gerektiren bir meslektir. Katılımcılara bu eğitimde; bir satış danışmanının oldukça kısa sayılabilecek satış süresince müşteri ile nasıl ilişki kurması gerektiği, ikna süreci, kazanması – geliştirmesi gereken özellikler ve satışta başarının basamakları anlatılacak.

Eğitim içeriği;

• Satışın Tanımı

• Paranın Kısa Tarihi

• Kişisel – Birebir Satış Nedir?

• Kişisel Satışın Temel Özellikleri Nedir?

• İşletme için Satışın Önemi

• Satış Mesleği Neden Farklı?

• Satış Mesleği Neden Zor?

• Satış Türleri

• Satış Sürecinin Aşamaları

• İletişim Becerileri Nasıl Güçlendirilir

• Müşteri Bulma – Karşılama

• Satış Danışmanının Temel Görevleri

• Satışta Başarı

• Performansı Olumsuz Etkileyen Durumlar

• Türkiye’de Gözlemlenen Olumsuzlukla